Ilyen védelem mögött könnyen jön a bravúr: eddig csak egy gólt kapott Prokop

Magabiztosan véd. 300 perce nem kapott gólt Prokop. Fotó: Török János

Prokop – Rácz, Gajág, Forró – rendre így kezdődik a SZEOL SC névsora, és a kék-feketéknek nagyon bevált ez a kombináció. A szegedi együttes négyből négy sikerrel indított az NB III Közép csoportjában, hibátlan mérlegével vezeti a tabellát, és eddig mindössze egyetlen gólt kapott. Még az első fordulóban a Pécs talált be a SZVSE-pályán, azóta – összesen ez 300 játékpercet jelent – nem vették be a kék-feketék kapuját. A csapat hálóőre, Prokop Rostislav nagyon szerényen nyilatkozik, amikor erre a sorozatra tereljük a szót.– Ilyen védelem mögött könnyen jön a bravúr, és abból is csak egy-kettő kell a bajnokikon – reagált Prokop. – A védekezésünk hátul és csapatszinten is nagyon jól működik, és már az első találkozóra is ennek tudatában, magabiztosan léptünk pályára. Az akkor aratott győzelem nagy lökést adott nekünk.

Szükség is volt erre, hiszen emlékezhetünk: a SZEOL SC rossz szájízzel zárta NB II-es szereplését, sereghajtóként esett ki, alig akadt sikerélménye. Most viszont más a helyzet.– Természetesen jót tett nekünk ez a négy meccs, de mi már az első előtt is remekül éreztük magunkat, nem volt bennünk az előző szezon hangulata, új fejezetet kezdtünk. Ez tudatosítottuk is magunkban a felkészülés során – árulta el a kapus.Apropó, felkészülés: a nyáron Siha Zsoltot nevezték ki vezetőedzőnek, a sportigazgató posztról került a kispadra. És rögtön volt egy újítása.– Átálltunk a háromvédős rendszerre. Nagyon jó Zsolttal együtt dolgozni, és a felkészülés során még volt alkalma tökéletesíteni ezt a felállást. A Csongrád és a Tiszakécske ellen is kikaptunk, és ebből a két meccsből sokat tanultunk. Ekkor állt össze igazán ez a szerkezet. Akcióból ugyebár nem is kaptunk gólt, hiszen az egyetlen találat szöglet után érkezett. A Vecsés ellen emberhátrányban és a Paks II. ellen is volt egy-egy emlékezetesebb bravúrom, amire jó visszaemlékezni, de önbizalmamhoz az előttem védekezők még inkább hozzájárulnak – dicsérte társait Prokop Rostislav.