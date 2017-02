Ingyenes a derbi: szombaton 17 órakor Szeged-Debrecen

A mérkőzést az újszegedi sportuszodában rendezik, ahová a szurkolók ingyen mehetnek, így a szokásosnál is több drukkerre és jobb hangulatra van kilátás. Vélhetően az eredmény miatt is, hiszen a Szegednek nem lehet más célja, mint nagyon magabiztosan nyerni és kiszolgálni a gólokra éhes hazai publikumot. Ha ez úgy sikerül, mint a két csapat debreceni összecsapásán, akkor nem lesz gond: novemberben 9–5-re nyert a Varga-legénység a hajdúságiak otthonában.



Ismerőst is köszönthet a B közép, hiszen az ellenfél edzője Komlósi Péter, aki játékos-pályafutása során a Szegedet és a Szentest is erősítette.



Mindkét klub próbálja még a pontjait gyarapítani, hogy a középszakaszt minél jobb pozícióban kezdhesse, de azonfelül, hogy a Szeged esélyesebb, még egy dolog szól mellette. Manherczék szerda esti, Vasas elleni rangadóját elhalasztották, így kipihenten várják a debrecenieket, míg az ellenfél kevés önbizalommal érkezik, miután szerdán saját közönsége előtt egy híján húsz gólt kapott az OSC-től.