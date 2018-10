Ingyenes pólóünnep Szegeden: a Fradi ellen is szurkolhatunk, OB I-es csapataink is kupacsatákat vívnak

Berkiékre a Fradi és a Miskolc is vár. Fotó: Süli Róbert

Igazi meccsdömping vár a vízilabda szerelmeseire, hiszen a sportág női és férfi magyar kupájának csoportkörét is ezen a hétvégén rendezik. Csoportbeosztástól függően két, három vagy négy találkozó vár az együttesekre. A legnagyobb terhelés a Metalcom-Szentesi VK férfi vízilabdacsapatára vár, a Kurca-partiak az egri ötcsapatos csoportban már ma 19.45-kor is vízbe szállnak a Debrecen ellen, majd sorrendben jön az Eger, a KSI és a Szombathely is.A legjobban a D csoport küzdelmeit várjuk, itt ugyanis nemcsak érdekelt a Szegedi Férfi Vízilabdacsapat, házigazdája is a küzdelmeknek – a hétvégén minden kupamérkőzésre ingyenes a belépés az újszegedi sportuszodában. Az előző OB I-es szezon kiesője szombaton az Eurokupában tavasszal elődöntőig menetelő Miskolc ellen kezd, majd jöhet a Tatabánya, vasárnap 11 órakor pedig az igazi pólóünnep: a klasszisok sorát felvonultató bajnoki címvédő Ferencváros elleni meccsen várják a szurkolókat.A „legkönnyebb" dolga a női Csongrád megyei csapatoknak lesz, csak két-két összecsapást kell megvívniuk vasárnap, ebből az első az egymás elleni derbi lesz. A Hungerit-Szentesi VK számára nem jelenthet akadályt a továbbjutás, csak az utolsó helyezett esik ki, a Szeged SZTE számára viszont a Tatabánya elleni ütközet lesz az első olyan meccs a szezonban, amely papíron is nyerhető, ezt kötelezően hozni kell a legjobb nyolc közé kerüléshez.