Integrált versenyen készültek a Speciális Olimpiára a görkorcsolyások - Szegeden tesztelhették a formájukat

„Engedd, hogy győzzek; de ha nem győzhetek, hadd küzdjek bátran!" – ez az esküt teszik azok, akik a Speciális Olimpián indulnak. 2019 márciusában az Abu Dhabi Speciális Olimpia Nyári Világjátékokon 177 ország 7000 sportolója verseng, köztük 87 magyarért is szurkolhatunk. Az értelmi fogyatékossággal élő, valamint tanulásban akadályozott sportolók közül négyen a görkorcsolya futamokban mérik majd össze gyorsaságukat és ügyességüket a világversenyen.Szombaton az Etelka sori sportcsarnokban egy országos integrált megmérettetés keretében már a jövő évi világjátékokra készültek, divíziós nevezési időeredményeit is lemérték Mayer Barbarának, Péter Dávidnak, Bartha Betarixnak és Al-Yassin Mustafanak.

A Speciális Olimpia jellegzetessége a divizionálás, aminek a lényege, hogy az időeredmények alapján rangsorolják a versenyzőket, így a kevésbé gyorsaknak is lehetőségük van arra, hogy a hasonló képességűek között induljanak, és sikereket érjenek el.

– Az integrált versenyek nagyon hasznosak, amikor ép társaikkal mérik össze gyorsaságukat a sportolók. Ahogy közeledik a Speciális Olimpia, egyre fontosabb, hogy formába lendüljenek a fiataljaink, amiben sokat segítenek nekünk a Tornádó Team Korcsolyázó SE tagjai. Nekik nagyon jó a technikájuk, és ha látnak valamit a sportolóink, azt megpróbálják leutánozni. Igaz, hogy ugyanazokat a technikákat tanítjuk, de fontos, hogy a versenyzőink lássák ép társaik mozgását, az autisták például nagyon jól lekövetik a mintákat – mondta el lapunknak Miklósné Malek Erzsébet, a Magyar Speciális Olimpia Szövetség (MSOSZ) Görkorcsolya Szakág vezetője.



A gyógytornász végzettségű szakembertől megtudtuk, magát a sportot terápiás jelleggel is használják. A korcsolyázás például fejleszti a mozgáskoordinációt, az egyensúlyérzéket, nagyon jó impulzusokat ad az agynak, és ezeket a pozitívumokat később, a tanulási folyamatban is tudják hasznosítani a fiatalok.

Az MSOSZ, a szegedi Tornádó Team Korcsolyázó SE, a FKOAI Budapest és a SOFI Budapest által rendezett országos versenyen jól teljesítettek a speciális olimpikonok is. Miklósné Malek Erzsébet szerint azonban az eredményeknél is sokkal fontosabb, hogy együtt voltak ép társaikkal a fiatalok, és az inspiráló közeg jobb eredményre is sarkallta őket.

Azt is elhatározták a szegedi versenyen, hogy a felkészítők is szorosabban együttműködnek a jövőben, például a speciális edzők segíthetnek abban, hogy miként is érdemes a sérült fiatalokkal megszerettetni a sportot.

A Speciális Olimpiára készülőket is inspirálta az integrált verseny. Fotó: Kuklis István