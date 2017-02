Irány Breszt! Útinapló a Pick BL-túrájáról!

A Liszt Ferenc reptéren a csapat. Fotó: Süli Róbert

Késik a gép, ömlik a hó Bresztben, egyelőre a MOL-Pick Szegedet szállító különgépet nem tudják fogadni Fehéroroszországban. Thiagus Petrus és Bóka Bendegúz sérült, ők nem is utaztak a csapattal. Stefan Sunajko került be. Jó hír, hogy Sandro Obranovic és José Manuel Sierra rendbe jött. Este 20 órakor (magyar idő szerint ez 18 óra) lesz edzés, és csütörtök délelőtt is tart foglalkozást Juan Carlos Pastor és két segítője, Marko Krivokapics és Fekete Róbert.- Jól dolgoztak a fiúk, érzik, tudják, hogy fontos meccs vár ránk. Kulcs lesz a védekezés, a megfelelő ritmus. Remek csapat a Breszt, jó lövőkkel, remek beállóssal. A filozófiánk nem változik: mindig a következő meccset akarjuk megnyerni - nyilatkozta Juan Carlos Pastor.