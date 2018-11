Ismerősök találkoznak: szombaton 13 órakor a BL-ben KK Neumarkt-Szegedi TE

Loncsárevity és a Szegedi TE Olaszországba utazik. Fotó: Frank Yvette

Várakozás



Ernyesi Róbert, a KK Neumarkt játékosa: – A csapatban nagyon jó a hangulat, tavaly három új játékos érkezett, és mára már sikerült összeszokni. A világkupán mutatott teljesítményünk szenzációs volt, sikerült felvenni a lépést a topcsapatokkal, és a harmadik helyen zárni, emellett a bajnokságban is nagyon jó teljesítményt nyújtunk. Tudjuk, hogy a Szeged ellen nagyon nehéz feladat vár ránk. Két nagyon érdekes és szoros összecsapásra számítunk, de bizakodva várjuk a holnapi meccset. Ha sikerül megismételni a világkupán nyújtott teljesítményt, akár a továbbjutás is meglehet.

Minden idők legjobb Neumarktja vár a férfi tekecsapat Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében a Szegedi TE csapatára. Hogy miért? Mert olasz klub még sosem szerepelt a világkupa négyes döntőjében, így értelemszerűen nem is szerzett érmet. Ez most megszakadt: októberben a horvátországi Zaprešicben a KK Neumarkt a harmadik helyen végzett. Az északolasz csapatnak azért van sikeres múltja is, hiszen kétszer már megnyerte a harmadik számú klubsorozatot, az NBC-kupát.A Szegedi TE formájára sem lehet panasz, hiszen a bajnokságban kilenc meccsből kilenc győzelemnél jár, emellett az őszi Európa-kupán harmadik lett, ezzel kvalifikálta magát a BL-be.– Tényleg jó a formánk, és a két meccs alapján szeretném, ha mi jutnánk tovább. Ha ez az első, idegenbeli meccsen 5:3-as vereséggel jár, akkor legyen úgy, de képesnek tartom a csapatot akár az olaszországi győzelemre is – mondta a hatszoros világbajnok Kiss Norbert.A KK Neumarkt keretében három légiós található: a Szegedi TE két korábbi játékosa, Ernyesi Róbert és Igor Kovacsics mellett az egyik legjobb magyar tekés, Kiss Tamás. Így akár testvérek is játszhatnának egymás ellen, hiszen a szegedi keretben ott van Ernyesi öccse, Norbert.A találkozó szombaton 13 órakor kezdődik az észak- olasz Laives-ben, a Szeged ma kora reggel indult el.