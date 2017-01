Ismét fejlődik a Maty-ér - interjú Schmidt Gáborral, az MKKSZ elnökével

– Megnyugtatok mindenkit, aki a régióban szereti a kajakot és a kenut, hogy az ötkarikás játékok pályázatában a sportág helyszínéül a Maty-éri pálya van megjelölve. A 2020 előtti, még bő hároméves olimpiai ciklusban is rengeteg esemény lesz a Szeged melletti létesítményben. Idén világkupa és sárkányhajó-Eb, jövőre szintén világkupa és főiskolai vb, 2019-ben pedig a Tokió előtti olimpiai kvalifikációs világbajnokság.– A költségvetésről született döntés alapján 800 milliós fejlesztés szerepel a tervekben, illetve ennyi a 2018-as forrásigény is. A Nemzeti Sportközpontok mint üzemeltető és vagyonkezelő, valamint a Magyar Kajak-kenu Szövetség közös programtervet állított össze. A legfontosabb újdonság az osztósziget belakása lesz, ezért egy gyalogos híd épül a part és a sziget között. Így nézőket is el tudunk ott helyezni, valamint a szervizút révén a televíziós közvetítés látványosabb lehet. A céltornyot és környékét tovább bővítjük a szervezők, a média, a VIP-vendégek kényelme, kiszolgálása érdekében. A harmadik terület pedig a Szabadkai út felőli bejáratnál a déli zárógát feltöltése, amelyen további létesítmények épülhetnek.

Schmidt Gábor immár elnökként várhatja az újabb Maty-éri eseményeket. Fotó: Schmidt Andrea

– Fantasztikus éveket tudhat maga mögött, kiváló eredményeket ért el, és minden szempontból kiemelkedő pályafutást vitt végig. Jó szerencsét és sok jó eredményt kívánok neki. A sportágban látható tendencia, hogy egykori versenyzők próbálnak szerencsét edzőként sokszor külföldön, amely munka csábító, de rövid kitérők után mindenki hazatér. Remélem, miután kipróbálta magát, Vajda is visszatér. A jövőben az is célunk, hogy a stabil jövedelmek révén Magyarország vonzó legyen a fiatal szakemberek számára.– Szeretem a sportágat, és ha ebben dolgoztam, igyekeztem teljes egészében erre a feladatra koncentrálni. Ugyanúgy járom az országot és keresem a napi kapcsolatok lehetőségét, ahogy eddig is. Szeretem tudni, ismerni, mi foglalkoztatja a sportágban élőket. Ez ezután sem változik, de az elnöki feladatok nyilván pluszfelelősséget jelentenek. Jó érzés, hogy ennyien támogattak.

– Nagyon furcsa még. A sportágon belül sokakkal jó a kapcsolatom, hiszen voltam versenyző, edző, szakosztályvezető, és ők nem is elnökként szólítanak ezután, hanem ahogy eddig, a keresztnevemen. Szokom, de inkább a további munka a lényeg.– Ezek némileg beárnyékolták az olimpiai szereplést, a sportág pozitív megítélését, de a szövetség egyértelmű választ adott: teljes mértékben elhatárolódunk minden olyan tevékenységtől, amely a felkészülésben a nem tiszta utat jelenti. Látható volt a határozottságunk és a következetességünk. Sajnos akadtak néhányan, aki tisztességtelen eszközökkel éltek, de senkinek sincs helye a sportágban, aki így készül. A fiataloknak pedig üzenet, hogy mindent megteszünk az egészséges versenyért, a tisztességes küzdelemért.– A szövetség meghozott egy döntést, amely előtt csak azt tudta, amit a Magyar Antidopping Csoporttól megtudott. Ezek az információk arra mutattak, hogy tiltott teljesítményfokozás történt. A jövőben is meghatározó lesz az a szempont, hogy a nem megengedett eszközök használatának még a gyanúja se merüljön fel akkor sem, ha ez nem minősül doppingvétségnek.