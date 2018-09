Ismét kikapott az Algyő a megyeegyben, 20 perc alatt döntött a SZVSE - eredmények!

Az 5. fordulóval folytatódott a megyei I. osztály szombaton: a forduló rangadójának beillő SZVSE-Röszke meccs végül sima lett, a Vasutasok húsz perc alatt négyszer is betaláltak. Fordulatos meccsen tudott nyerni a Dorozsma a Makó II. otthonában, míg a HFC II. már 4-0-ra is vezetett Zsombón, végül majdnem kevés lett az előnye.A Szentes egy 92. perces tizenegyessel győzte le az Algyőt, így a címvédő újabb vereséget szenvedett. Egy félidőn át alaposan megnehezítette az immáron Balogh Dávid által vezetett UTC a Tiszasziget dolgát, de végül a szigetiek megnyerték a meccset. A Szőreg továbbra sem kapott gólt, a Rákóczi ezúttal Csongrádon győzött, méghozzá úgy, hogy megint nem kapott gólt Vígh Sándor - így négy lejátszott találkozó után is 0 kapott gól áll a Szőreg neve mellett.Csongrád - Szőreg 0-2 (0-1) Gól: Fátyol, Vörös.Tiszasziget - UTC 3-1 (1-1) Gól: Bálint D., Rutai, Drágity ill. Szécsi.Szentes - Algyő 1-0 (0-0) Gól: Bertók (tizenegyesből)Zsombó - HFC II. 3-4 (0-4) Gól: Törköly T., Busa G., Székely A. ill. Szőke Á., Siber N., Mohácsi, Győrfi.Makó II. - Kiskundorozsma 2-3 (1-2) Gól: Herczeg B. (2) ill. Szőke (2), Tóth I.SZVSE - Röszke 6-0 (4-0) Gól: Kormányos, Pócs D., Juhász S., Vitos, Csamangó, Baka.