Ismét MOL-Pick Szeged-Veszprém döntő a Magyar Kupában

Könnyed játékkal nyert a MOL-Pick Szeged.

TIPPMIX férfi kézilabda Magyar Kupa elődöntő, Debrecen, Főnix csarnok, 1500 néző. Vezette: Horváth, Marton.Sierra - Sostaric 2, Balogh 8/5, Skube 2, Bánhidi, Gorbok 3, Källman 2.Sego (kapus), Blazevic, Thiagus Petrus, Buntic 2, Gaber 1, Bodó 4, Pedro 2, Obranovic 1, Zubai 1.Juan Carlos Pastor.Székely - Grigoras 1, Leimeter, Ilyés 3, Sipos, Vranjes 2, Bozovic 1.Tóth M. (kapus), Vujovics 1/1, Juhász 2, Dénes, Szöllősi Sz., Szöllősi B., Pásztor 1, Rosta 6, Nagy Sz. 3.Vladan Matics.5/5 ill. 1/18, ill. 2 perc.

A másik mérkőzésen: Telekom Veszprém-Csurgói KK 33-23 (16-14)Bodó mellé. Sego véd remekül. Döntőben a MOL-Pick Szeged! Bravó!Elveszik a Szegedtől a labdát. Rosta pörget, 28-20.Nagy ismét, 28-19.Nagy Szabolcs, 27-18. Zubai harcol ki hetest. Balogh, 28-18.Sego lábbal! Bintic a pipába, 27-17.Buntic pazar passz, Zubai, 25-17. Pedro labdát szerzett, ziccer, 26-17.Buntic ellépi. Rosta, eddig ügyes, 24-17.Eladja a Szeged. Rosta préseli be, 24-16. Bodó 2 perc.Buntic vágja be, 24-15. Szöllősi B. sokkal fölé.Tóth véd. Rosta ismét beállóból, 23-15.Buntic belemegy.Tóth véd. Pásztor ziccer, 23-14.Rosta, 23-13. Zubai sérül meg, ápolni kell, leragadt a lába.Gaber indít, Pedro mellé.Obranovic lő, Tóth véd, Obranovic visszaszerzi, 23-12.Thiagus Petrus labdát szerzett. Elveszik a Szegedtől a labdát. Nagy Sz., 22-12.Bodó a pipába, 22-11.Sego véd. 18 perc után kap gólt a Szeged, Rosta, 21-11.Bodó, remek, 21-10.Elveszik a Szegedtől, Sego véd.Thiagus Petrus labdaszerzése.Buntic kap 2 percet. Grigoras sokkal fölé. Bodó-bomba, közte tíz, 20-10.Vujovics belemegy Pedróba. Jön Sego a kapuba.Újabb Bányász kapufa. Buntic rossz passz.Buntic szélről, kapufa.Tatabányai kapufa.Air Pedro. Kínaiból, 18-10. Sierra véd, Källman könyörtelen, 19-10. Időt kér a Tatabánya.Sierra, 11. védése. Ez több, mint ahány gólt dobott a Tbánya.Buntic eladja, Ilyés a vonalra lép. Bánhidi harcol ki hetest. Balogh, 17-10.A Tatabánya kezd. Sierra ismét, most is lábbal.Ilyés lő, Sierra könnyedén. Időt kér a Szeged 17 másodperc van hátra. Nincs több gól, magabiztosan 16-10-re vezet a MOL-Pick.Dénes tépi szét Gabert. Hetes+2 perc. Balogh, 16-10.Eladja a Szeged. Sierra lábbal. Hatalmas!Thiagus Petrus kap 2 percet. Bodó szerzett labdát.Skube harcol ki hetest. Balogh, 15-10.Vranjes préseli be, 14-10.Gaber szerzett labdát. Bravó! Bodó megy fel, 14-9.23. perc: Gabert rántják le, semmi. Grigoras a kapufára, Gaber a kapuba, 13-9.Ilyés, 12-9.Gaber harcol ki hetest. Balogh, 12-8.Sostaric a pipába, 11-7. Ilyés tört be, 11-8.Tatabányai kapufa. Bodó lő, Székely véd, marad a Picknél.Gorobk lő, Székely véd, Ilyés, 9-7. Skube válasz, 10-7.Juhász Sierra kezei között, 9-6.

A csapat.

Källman ziccer, 9-5.Balogh a szélről, 7-5. Sostaric ziccer, 8-5.Skube, Székely nagyot véd,. Bozovic, 6-5.Sipos, üres a kapu, mellé.... Sierra újabb ziccert véd. Ez az ember!Juhász tört be, 6-4.Blazevic kap 2 percet.Székely véd, de marad a Szegednél, Gorbok, micsoda gól, 5-3. Skube az üres kapuba, 6-3. Időt is kér a Tatabánya.Sierra lábbal véd. Eddig parádés a teljesítménye.Thiagus Petrus labdát szerzett, Sostaric ellépi, Bozovic vonalra lép, Balogh gólt lőt, 4-3.Vranjes fordul be, 2-3. Balogh villan, 3-3.Gorbok mellé, Sierra véd, Balogh eladja.Skube elcsúszott, Sierre ziccert véd.Vranjes harcol ki hetest. Vujovics, 2-2.Sierra véd. Gorbok, szakad a háló, 2-1.Grigoras talpról, Gorbok gyorsan válaszol, 1-1.A Szeged kezdi a meccset. Gorbok kezéből kiesik a labda.17.13: Jonas Källman a meccs előtt vehette át a 2016-os év legjobb légiósának járó díjat.Tart a bemutatás!

Szegedi szurkolók a lelátón.

Kemény meccs lesz! Biztos, hogy a Tatabánya ameddig bírja erővel nagyon odateszi magát.Horváth Péter és Marton Balázs vezeti a meccset. A Szeged narancssárga mezben játszik majd.

Juan Carlos Pastor csapata megérkezett a csarnokhoz.

Már mindkét csapat melegít, 50 szegedi szurkoló már a lelátón, holnap jóval többen lesznek, akkor 400 (!) MOL-Pick Szeged szimpatizáns érkezik Debrecenbe.Harsányi Gergely sérült, így nem játszik a válogatott játékos. Szegedi oldalon újból a csapatban Marin Sego, a horvát kapus sérülése után tér vissza. Urh Kastelic és Bóka Bendegúz maradt ki a keretből.Az első elődöntőben a hajrában lett magabiztos a címvédő Veszprém győzelem. Telekom Veszprém-Csurgó 33-23.Üdvözlünk mindenkit Debrecenből, az idei férfi kézilabda Magyar Kupa négyes döntő helyszínéről. A Pick már a Főnix csarnokban, 17.15-kor kezdődik a Tatabánya elleni elődöntő.