Ismét nyert a SZEOL SC

Labdarúgó NB III, Közép csoport, 7. forduló. Szeged, SZVSE-stadion, 400 néző.Bálint Attila – jól (Szvetnyik, Belicza).Prokop 5 – Rácz 6, Forró 6, Gajág 6 – Kéri 5, Ondrejó 6, Lévai 5, Grünvald 5 – Mihály 5 (Buzási –, 77.), Beretka – (Göncző 6, 15.), Makszimovics 6 (Rabatin Sz. –, 90.).Siha Zsolt.Filipánics – Károly, Lékó, Márton, Arena, Kozics (Juhász, 79.), Bata, Preininger (Csigi, 72.), Kvanduk Jó., Budai (Nagyváradi, 49.), Hegedűs.Kvanduk János.Göncző (53.).Múlt heti veresége után most a Szekszárdot győzte le 1–0-ra a szegedi csapat a labdarúgó NB III hetedik körében. Egy héten belül harmadik mérkőzését játszotta Siha Zsolt együttese, ennek meg is lett a böjtje.A 15. percben Beretka Pétert kellett húzódás miatt lecserélni. A helyére érkező Göncző László jól szállt be a mérkőzésbe, az 53. minutumban győztes gólt szerzett. Mihály Dávid ugratta ki a 19 éves játékost, akinek a hosszú szöktetés miatt nem sikerült eltolnia a labdát a kapus mellett, viszont a rápattanó játékszer az üres kapuba pattogott.Ezt követően több gólhelyzetet kialakított a SZEOL, de másodszor nem sikerült betalálnia. Az utolsó tíz percben beszorult a saját tizenhatosára a szegedi együttes, a szekszárdiak felívelésekkel próbáltak egyenlíteni, de jól állta a sarat a Forró szervezte védelem.A nyolcadik fordulóban Iváncsán, szombaton 16 órakor lép pályára a tabella első helyén álló SZEOL.– Kiegyenlített első félidő után a másodikban több helyzetet alakítottunk ki. A gól után eldönthettük volt végleg a három pont sorsát, de nem tettük, így az utolsó öt-hat percben még izgulhattunk picit, hogy a felíveléseket megússzuk gól nélkül.