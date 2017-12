Ismételjék meg a védekezést! Ma 18.30-kor: ContiTech Szeged-Pécs

A támadások befejezésén csiszolni kell. A látottaknál pontosabb lövések kellenek a Pécs ellen.

Fotó: Karnok Csaba

Le voltak törve a fiúk, lógó orral ültek a medence szélén, néhány perc múlva pedig már az öltözőnél hallottuk, ahogy arról beszélnek, mit kell kijavítani, hogy végre pontot szerezzenek. Ilyen volt a hangulat a ContiTech Szeged–Tatabánya mérkőzés után, ami érthető, hiszen a Tisza-partiaknak az utolsó percig volt esélyük a döntetlen vagy a győzelem kiharcolására. Még ha nem is jött össze a várva várt eredmény, voltak pozitívumok, amelyekből lehet építkezni, és most kell is: az újszegedi sportuszodában ma 18.30-tól a Pécs együttesét fogadja a Varga-legénység.

Hogy mit szeretnénk újra látni a srácoktól? Azt a magabiztosságot, amit a Tatabánya elleni meccs második negyedétől kezdve mutattak – persze most már az első perctől kezdve. Na és persze a védekezést, amelyre egy szava sem lehetett a hazai közönségnek, amikor először látta a szezonban az alaposan megújult és megfiatalított Szegedet. Varga Péterről eddig is tudtuk, hogy a fontos meccsekre mindig kifogástalanul megszervezi a védekezést – emlékezzünk csak például a Hannover elleni Európa-kupa-negyeddöntő hazai odavágójára (9–3) –, ezúttal is így történt.A mai összecsapás is ilyen fontos, hiszen a tabella és az erőviszonyok alapján az alapszakaszban még a Pécs és a Szentes ellen lehet reális esély a pontszerzésre, de már ehhez is bravúrra van szükség. A Tatabánya elleni bajnokin viszont láttuk, hogy a motivációval és lelkesedéssel nincs gond. A szurkolók első alkalommal olyan csapatot láttak, amely pár szép megoldással és harcos játékkal képes lehet a kitűzött cél, a bennmaradás elérésére, ezt szeretnék ma bizonyítani a srácok. Akik egyébként újra várják a B közepet, hiszen első hazai bajnokijukon kiváló hangulatot teremtettek.