Itthon fogadja a Körmendet a Szedeák 23-24 az első negyed után (ÉLŐ)

Szeged, újszegedi sportcsarnok, 800 néző. Vezeti: Földházi Tamás, Gál János, Minár László (Balogh László).Boltic, Wirth, Vágvölgyi, Ciric, Sulovic. Csere: Révész. Vezetőedző: Andjelko Mandics.Fanning, Hollins, Davis, Németh Á., Csorvási. Csere: Ferencz, Tuoyo, Halász, Koch. Vezetőedző: Gasper Potocnik.A Szedeák támadhatott először, de ebből nincs kosár. Boltic büntetőire Csorvási válaszol a palánk alól, 2-2. Most Sulovic állhat a vonalra, de egyik sincs bent. Viszont maradhat a labda nálunk, ezt Ciric ki is használja egy triplára. Davis közelije után Sulovic fordul le az emberéről, 7-4. Rossz ütemben adja Davisnek Csorvási, Boltic pedig bekígyózik, 9-4. Hollins ziccerével 9-6. Boltic szolgálja ki remekül Sulovicot, 11-6. Megint egy betörés Fanningtől, 11-8. Sulovic faulttal együtt fejezi be, időt kér a Körmend 13-8-nál. Sulovictól jó a plusz egy is, majd Fanning megint a körtéből, 14-10. Sulovic, kiválóan kezd a center, már 9 pontnál jár, 16-10. Boltic túldobja a gyűrűt, de Vágvölgyi visszaszerzi, ezt pedig kosárra váltja Boltic, 18-10. Davistől hosszú a tripla. Halász egy ritkán látható rossz passzal nyit, de Boltic nem tudja ezt büntetni a ziccerével majd jön az első sikeres körmendi tripla Hollinstól, 18-13. Tuoyo egy tempóval debütál, 18-15. Ferencz mintha lökte volna indulásakor Wirthet, de nincs fújás: Hollinst persze ez nem zavarja, aki kiegyenlít kintről, zsinórban 8 körmendi pont, időt is kér Andjelko Mandic. Jön az első szegedi csere, Révész érkezik a pályára. Ciric-tripla, 21-18. Kis megbeszélés a szegedi kispadnál a játékvezető részéről, de ezt Halász használja ki, a Körmend próbálja becsapdázni a Szedeákot már az alapvonalnál, Halász labdaszerzése után könnyű kosár, 21-20. Megkezdődik az első negyed utolsó perce: Tuoyo ziccere után először vezet a meccsen a Körmend, 21-22. Ugyan győzködik a sporikat ellenkezőjéről, de végül ráfújják Tuoyóra a faultot, jöhetnek Ciric büntetői: mindkettő a helyén, 23-22. Ferencz rövid triplája után Révészre elég könnyen fújnak sportszerűtlen faultot, Halász köszöni az érte járó büntetőket, 23-24. Ez a negyed vége.Megható pillanatok a feldobás előtt: a találkozó előtt elbúcsúztatták a Szedeáktól búcsúzó masszőrt, Páli Katit, aki egy ajándékcsomagot vehetett át a klubtól. A csapat orvosa, Virágh György pedig ma ünnepli születésnapját.- Köszöntjük olvasóinkat az újszegedi sportcsarnokból, az év utolsó mérkőzése következik a Szedeák számára. Ami a legfontosabb, a szegediek keretében ott van Nenad Sulovics, persze kérdéses, a center mennyit bír majd ma.

Korábban írtuk:

Josh Fortune

Juhos (balra) és Fortune is kihagyja a szombati bajnokit. Fotó: kosarsport.hu

A hétvégi, MAFC elleni bajnokiján három alapemberét nélkülözte a Naturtex-SZTE-Szedeák NB I A csoportos férfi kosárlabdacsapata, amely szombaton 18 órától hazai pályán fogadja a Körmendet. A Josh Fortune, Juhos Levente, Nenad Sulovics trió mellett mandulagyulladás miatt Bonifert Bendegúz sem játszhatott, míg Révész Ádám orrtörése után csak maszkban léphetett pályára. Bonifert meggyógyult, a többiek állapotát külön-külön is végigvettük.Az amerikai hátvéd kezdő volt ugyan a MAFC ellen, de csak hét percet töltött a pályán, mert kifordult a jobb bokája.A Körmend ellen még biztosan nem játszhat, nem szeretnék kockáztatni, hogy rásérüljön. Bonifert Domonkos ügyvezető- től megtudtuk, Fortune-nak ez az első ilyen jellegű sérülése, ezért lassabban gyógyul. A jövő szerdai, kaposvári meccsen már számítanának rá.

Juhos Levente

Révész Ádám

Nenad Sulovics

A legnagyobb gond Juhossal van: mint tegnap megírtuk, a válogatott erőcsatárnak meg kellett műteni a jobb bokáját.A játékos elmondta, azért volt szükség a beavatkozásra, mert a bokacsont és a sípcsont között volt egy komolyabb réteg a csonton, ami miatt folyamatosan begyulladt a bokája. Ezt kellett onnan levésni, így elkerülhetetlen volt a műtét. Jelenleg otthon van a szüleinél, Kaposváron, két hétig fekvőgipszben kell lennie, utána kezdődhet a rehabilitáció. Várhatóan két hónapig nem léphet pályára.A saját nevelésű játékos még a Jászberény elleni U20-as meccsen sérült meg egy hónapja, arcon könyökölték, eltört az orra. A 22 éves center a MAFC ellen már játszott, és a Körmend ellen is pályán lehet, de továbbra is csak a speciális védőmaszkjában. Ezt még körülbelül egy hónapig kell hordania az edzéseken és a meccseken.A csupa szív szerb légiós a múlt pénteki edzésen szenvedett térdsérülést, egész héten pihentette, ami segített az állapotán. Jelenleg úgy néz ki, pályára léphet szombaton, ám csak a bajnoki előtt dől majd el végleg, hogyan bírja a terhelést a lába. Ha vele minden rendben lesz, akkor a fentieket figyelembe véve a Szedeák várhatóan a Boltics, Wirth, Csirics, Révész, Sulovics ötössel kezd a Körmend ellen.