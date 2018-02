Izgalmakkal hangoltak: szombaton lesz a Alabárdos-Szeged-FTC meccs

A szuperliga 13. fordulójában holnap 14 órától (előmérkőzést az ifik játszanak 13 órától) a Ferencváros együttesét fogadja a sorozat veretlen éllovasa.



A két együttes őszi, fővárosi mérkőzésén akadtak nehéz pillanatok, hiszen a Szeged az első sor három párjában ugyan két csapatpontot szerzett, ám mindkettőt a szettek alapján nyerte meg, az összfákban a hazaiak jobbak voltak. A folytatás már jobban sikerült, így az Alabárdos 7:1-re győzött idegenben is.



Ha nem is ilyen különbségű, de mindenképpen szegedi siker várható holnap az újszegedi teke- és bowlingcentrumban, de a két csapat tabellán elfoglalt helyezése alapján (a Szeged százszázalékos mérleggel első, a Fradi pedig ötödik) akár több érdekes párharc is kialakulhat a mérkőzésen.



Az izgalmakból mostanában kijut az együttes szurkolóinak, hiszen a Zalaegerszeg elleni bajnoki rangadó, a BB Mentor-kupa és a német Bamberg elleni BL-csata is színvonalas, egyben feszültségekkel teli volt.