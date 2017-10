Izgalmas hétvége következik: kézirangadó Szegeden, megyei pólóderbi Szentesen

Kecskeméti TE–Naturtex-SZTE-Szedeák

MOL-PICK Szeged–Telekom Veszprém

Jön a csúcsrangadó! Szombaton rendezik a szezon első Szeged-Veszprém kézicsatáját. Fotó: Kocsis Alíz

Izgalmas hétvége elé néznek a Csongrád megyei sportbarátok. Nagy meccsekben, rangadókban nem lesz hiány.Péntekre is jut egy komoly mérkőzés. A Naturtex-SZTE Szedeák Kecskemétre utazik, 18 órakor játszik a Bács megyei alakulat ellen. A két együttes csatája mindig kiélezett, és kemény összecsapást hoz. Most is erre lehet számítani. Az biztos, hogy Wirth eltiltás miatt nem játszhat, Sulovics szerencsére meggyógyult, így ő visszatér.A sportág egyik legnagyobb csatája a MOL-PICK Szeged–Telekom Veszprém férfi kézilabda-rangadó. Szombaton 13.30-kor következik az ősz meccse. A Pastor-csapat hazai pályán fogadja a bajnoki címvédőt. Mindkét együttes remek formában van, az elmúlt hetekben jobbnál jobb eredményt értek el, a hazai porondon mindkettő százszázalékos.

Alabárdos-Szegedi TE–Répcelak

Metalcom Szentes–ContiTech Szeged

A Veszprém a BL-ben veretlen, a Szeged még az első fordulóban szedett össze egyetlen vereséget, azóta azonban mindent megnyert a nemzetközi porondon. Nem mindennapi csata várható majd az újszegedi sportcsarnokban.Hat fordulót rendeztek a férfi teke szuperligában, és eddig az Alabárdos-Szegedi TE minden meccsét megnyerte. A szezon első rangadója következik szombaton 14 órakor, hazai pályán azt a Répcelakot fogadják, amely tavaly a harmadik lett, a Szeged a második volt.Az egyetlen megyei derbi a férfi vízilabda OB I-ben. Szombaton 18 órakor a Metalcom Szentes a ContiTech Szeged együttesét fogadja. Nagyot fordult a kocka, hiszen éveken át a Szeged volt a meccs esélyese, most viszont a Kurca-parti gárda. A két rivális csatája azonban mindig nagy küzdelmet hoz, így a szurkolók minden bizonnyal remek meccset láthatnak a csodaszép szentesi uszodában.Olvasóink megszokhatták, hogy ezekről a meccsekről részletes tudósítással, sok-sok fotóval jelentkezünk. Természetesen így lesz most, így aki nem tud a helyszínen szurkolni a kedvenceinek, ők sem maradnak le semmiről, mi beszámolunk róla.