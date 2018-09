Izgalmas meccsen nyert a MOL-PICK Szeged Ukrajnában

Marin Sego eddig remekül véd.

Készül, melegít a MOL-PICK Szeged.

A két csapat kerete a meccsre. Fotó: Süli Róbert

Korábban

Férfi kézilabda VELUX EHF Bajnokok Ligája, B csoport, 3. forduló, Zaporizzsja, Palace of Sports Yunost, 3000 néző. Vezette: Leszczynski, Piechota (lengyelek).Komok - Kozakevics 8/4, Paczkowski 4, Shynkel 2, Kus, Pesevszki 5, Gyenyiszov 2.Kirijev, Terehov (kapusok), Babicsev 1, Pukhovszkij 4, Buinenko, Malasinskas 2, Soroka 3.Patryk Rombel.Sego - Sostaric 8, Maqueda 2, Canellas 2/1, Bánhidi 7, Zsitnyikov 2, Källman.Alilovic (kapus), Blazevic, Sigurmannsson 2/1, Gaber 1, Bombac 4/2, Bodó 1, Balogh 3.Juan Carlos Pastor.8, ill 6 perc.4/4, ill. 5/4.NYILATKOZAT– Nem tudom, hogy mi történt a második félidőben. Nem először fordult elő, hogy 5-6 góllal vezetünk, és visszahozzuk az ellenfelet a meccsbe. Ült a játékunk, amit gyakoroltunk a héten, de a szünet után benn maradtunk az öltözőben, sok labdát adtunk el, szinte összement a kapu. Nyögvenyelősen tudtunk nyerni, pedig ennek 8-10 gólos, könnyed győzelemnek kellett volna lennie.VÉGEBombac a szaggatottról, nem jó megoldás, véd a kapus. Marin Sego!!!! Nem ment neki a második félidőben, de a végén a meccslabdát megfogja! Időn túli szegedi szabaddobás, Canellas. Vége, megvan!nem ítélnek semmit a sporik, Kozakevics-ziccer elől, 31-32. Egy perc és hét másodperc van hátra, időt kér Pastor.Balogh okos gólja után, 30-32. Kapkod a Motor, fölő lő Paczkowski.passzívnál Bánhidi kap nagy labdát Zsitnyikovtól, 29-31. Kozakevics, 30-31.Sostaric a legrosszabb pillanatban hibázik. Malasinskas talpról, a sánc és Sego együtt hárít. Nagyon kellett!Puhovszkij Canellasról lő gólt, 28-30. eladjuk a labdát, Kozakevics végigviszi, 29-30.Bánhidi kiharcolja,Canellas belövi a büntetőt, 27-30.Canellas lő, blokk. Balogh fontos gólt szerez, 26-29. Babicsev azonnal válaszol, 27-29.veszélyesen zárkóznak, Puhovszkij, 26-28.eladja a labdát a PICK, rohannak a hazaiak, de Puhovszkij szerencsére mellé cunderezik. Zsitnyikov és Bánhidi érzik egymást, kapufa beállóból, de Sostarics összeszedi a labdát a szélen. Kirijev véd Canellas ellen.Bánhidi beállóból, 24-28. Belül védekezés, ukrán hetes. Kozakevics, 25-28.Pesevszkire nem figyelnek a szegediek a falban, 24-27.Bombac ad magas labdát Canellasnak.Bombac hanyag eleganciával tekeri be a hetest Kirijev feje fölött, 22-27. Kozakevics akcióból is eredményes, 23-27.Bodó kap két percet. Kozakevics hetesből Alilovicsnak, 22-26.Bodó pazar passza a beállóba befutó Sostaricsnak, 21-26. Balogh majdnem eladja, megmenti, Bombac cselez, de véd a kapus.eladja a labdát a Szeged, rohannak az ukránok, a lengyel Paczkowski talál be a jobbszélről, 21-25. Azonnal időt kér Pastor, ma másodszor.Balogh lövését Kirijev üti ki. Puhovszkij talpról, Sego lábbal véd.Kozakevics belövi, 20-25.passzív ukrán támadás, Malasinskas veri meg Maquedát, Sego hárít, de hetest ítélnek a játékvezetők.Malasinskas Sostaric és Maqueda között ugrik be, ügyes, 19-24. Micsoda passz! Bombac Baloghnak, 19-25.Balogh húzza le másodszor a labdát a szélre, Sostaric még mindig hibátlan, 18-24.Babicsev és Gaber akadnak össze, előbbit kiállítják. Sostaric emberelőnyben gólozik, 17-23. Pesevszki szedi össze szépen Puhovszkij labádáját, 18-23.Malasinskas egyedül oldja meg az ukrán támadást, 17-22.Pesevszki jut valahogy labdához beállóban, köszöni szépen és belövi, 16-22. Bodó kezéből kicsúszik a labda.Sego véd nagyot, Maqueda magasra ugorva szerez labdát. Bombac rendezetlen védelem ellen, 15-22.szegedi büntető, Bombac értékesíti, 15-21.Sostaricsot nyomják el a védők, így nem jó neki Bodó labdája, Soroka indul, parádés gól, sajnos, 15-20.Gaber-gól, majd Sego-védés, 14-20. Labdát szerzünk, megbecsüljük a labdát.az ukránok kezdenek, Puhovszkijt szorítják a szegedi védők, de belövi, 14-19.FÉLIDŐMalasinskas cselez, Sego! Bodó ugrik fel, lendület bevágja, 12-19. Pesevszki gólja zárja beállóból az első félidőt, 13-19.Bombac első akciógólja idén a PICK-ben, 12-17. Szabálytalan ukrán zárás, Källman indítja Sostaricsot, 12-18.Maqueda veri meg lábbal a védőjét, Komok-bravúr. Paczkowski emberelőnyből már másodszor, 12-16.itt az első szeged két perc, Gaber kapja. Paczkowski átlövésből, 11-16.zárkóznak a hazaiak, időkéréssel reagál Juan Carlos Pastor. Szép játék, Bodó és Bombac hozza össze Bánhidinek, 10-15. Sostaric okosan rendezetlen fal ellen, 10-16.Sostaric lép ki rossz ütemben, Soroka kihasználja, 9-14. Soroka ismét, 10-14.most Canellas szerez, ezúttal Sostaric az ítélet végrehajtó, 8-14.Blazevic szerez labdát, Sigurmannsson robog, 8-13.Canellas lövését fogja Komok, majd Sego Gyenyiszovét. Bravó Marin! Sostaric kap nagy labdát Maquedától a szélen, 8-12.rossz a bejátszás Paczkowskitól Pesevszkinek beállóba, a Szegedé a labda. Nem rohanunk, felállt fal ellen támadunk.Blazevic blokkolja Shynkel lövését. Sigurmannsson fut a falba, megy is neki a labda, de röviden.tanácstalan ukrán támadás, időt kér Patryk Rombel, a Motor edzője.elveszti a labdát a Szeged, az elől maradó Pesevszki mattolja Segót, 8-10. Nagy gól, Zsitnyikov, 8-11.Puhovszkij másodszor már nem lepi meg Segót, de marad az ukrnoknál a labda.Puhovszkij talpról, Sego nem látott belőle semmit, 7-9. Canellas cselez, a védők elszállnak, 7-10.Zsitnyikov kiharcolja, Sigurmannsson kihagyja a szegedi büntetőt, Komok kirúgta. Sego! Leveszi Gyenyiszovot, majd indulunk, Bánhidi bemutatja a passzt, majd inkább gólt lő, már a negyediket, 6-9.Pesevszki ziccerét védi Sego, a kipattanó a Motoré, Gyenyizsov-gól a balszélről, 6-8.Zsitnyikov oszt ki jó labdát a védőjéről leforduló Bánhidinek, 5-8.szerencséje van a Szegednek, Shynkel lövése a kapufán landol.Sigurmannsson hétméteresből, 5-7.Shynkel rohan a visszarendeződő szegedi falra, 5-6.Sego véd, de hetes. Kozakevics bepattintja, 4-6.Maqueda ma is elemében van, úgy néz ki, 3-6.Sostaric indítás után talál be, 3-5.Maqueda, 3-4.Pesevszki beállóból, majd Zsitnyikov vágja be, 2-3.Bánhidi harcosan, 1-2.ukrán lábat ér a labda, szabaddobás.Paczkowski egyenlít az első hazai támadásból, 1-1.a Szeged kezd, Bánhidi góljával indul a meccs, 0-1.nem sietik el a kezdést a hazaiak, elhangzik a BL-himnusz és kezdődhet a találkozókomoly show, mielőtt az ukránok kézilabdázói érkeznek a pályára. Fények, táncosok, megadják a módját a hazai csapat a bemutatásnak.kezdődik a bemutatás, érkeznek a pályára a PICK-játékosok.ma debütálhat a szegedi csapattal a BL-ben a szlovén válogatott balátlövő, Nik Henigman, aki a spanyol jobbszélső, Pedro Rodríguez helyére került a meccskeretbe.Megérkeztek a szegedi szurkolók. Minden rendben velük. 12-en vannak. 36 órát vonatoztak, ötször szálltak át. Az Aréna egyik sarkában ülnek. Hétfő reggel indulnak vissza, kedden este érkeznek meg majd Szegedre.Már mindkét csapat melegít. A Szeged kékben lesz. Matej Gaber teljesen rendben, ez köszönhető az orvosi stábnak, illetve Djordje Igjnatovics terapeutának.Üdvözlünk mindenkit Zaporizzsjából ! Remek az idő, minden rendben a csapatnál, amely nagyon elszánt. Természetesen úgy indult a nap, hogy mindenki felköszöntötte a szülinapos Joan Canellast, aki nagyon szeretné, ha győzelmet kapna ma este ajándékba. Következik a MOL-PICK Szeged számára az idei szezon harmadik BL-meccse. A nyári tornához képest most csak egyetlen elírás a nagy kivetítőn a szegedi névsorban, Jorge Maqueda Pena néven szerepel. Ez legyen a legnagyobb gondunk. A 12 szegedi szurkoló is szerencsésen megérkezett, egyelőre csak fotókat láttunk rólunk, természetesen ha az Arénában érnek, akkor készítünk róluk képet.Juan Carlos Pastor együttese vasárnap 17 órakor a VELUX EHF Bajnokok Ligája harmadik fordulójában lép pályára. 13 szegedi szurkoló buzdítja majd a csapatot, ők pénteken hajnalban keltek útra. Szombat este a közelmúltban átadott Arénában edzett a keret. Jó hír, hogy Matej Gaber és Dean Bombac sérülése is rendbe jött, így számíthat rájuk a spanyol mester.