Izgalmas párharcok várhatók: Holnap 14 órától Szegedi TE-Répcelak

A két csapat az első körben Répcelakon már összecsapott, és akkor izgalmas mérkőzésen a Szegedi TE 4,5:3,5-re nyert. Az akkori meccs legjobb szegedije az éppen a vasi kisvárosból nyáron érkezett Brancsek János volt, aki 646 fával szerzett csapatpontot.



– Erre a szezonra teljesen máshogy készültem mind fejben, mind testileg – nyilatkozta Brancsek. – Szerencsére jól sikerült, és jönnek a jó eredmények is. Ennek egyik eredménye, hogy meghívást kaptam a felnőttválogatott keretébe. Eddig hibátlan a mérlegünk a hazai élvonalban, így vezetjük a csoportunkat. Az idei Európa-kupán a célunk a legjobb négybe kerülés volt, és a Bajnokok Ligája-kvalifikáció elérése. Mindkét akadályt sikerrel vettük, azt gondolom, elégedett lehet a csapat az eddigi teljesítménnyel. A beilleszkedéssel nem volt probléma, jól fogadtak a többiek. Régebbről szinte ismertem már mindenkit, valószínűleg ennek is köszönhető, hogy ilyen jól sikerült. A Répcelak ellen jó meccs van kilátásban, egy igazi rangadó. Mi vagyunk a mérkőzés esélyesei hazai pályán, de a Répcelakban is vannak klasszis játékosok, így jó párharcokra lehet számítani.



A répcelaki együttesben szerepel a két korábbi szegedi, Kakuk Levente és Zapletán Zsombor is.