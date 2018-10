Jáhni Zsófia kínai kalandja - Az idősebbek között is helytállt a szegedi kosártehetség

Telt ház előtt a házigazdák ellen. Jáhni Zsófia (középen, pirosban) 18 évesen helytállt az U23-asok között.

Fotó: FIBA

Először rendeztek az U23-as korosztály számára 3×3-as világbajnokságot, a tornán részt vevő magyar női válogatott tagja volt Jáhni Zsófia is, aki csupán 18 évesen is játéklehetőséget kapott a nemzeti csapatban. A lányok Kínát, Ugandát és Romániát le- győzték, a németektől viszont kikaptak a csoportkörben, majd a Japán elleni negyeddöntőt is elveszítették, így a nyolcadik helyen zárták a vébét.– Szerettük volna megnyerni a csoportunkat. Kínára készültünk legjobban, hiszen tőlük már kikaptunk idén. Egy nagyon nehéz meccsen egy ponttal sikerült is nyernünk ellenük. A németek elleni vereség miatt második helyen végeztünk a csoportban. A negyeddöntőt elveszítettük, pedig ha ott nyerünk, szerintünk senki nem állított volna meg bennünket. Csalódottak voltunk, mert a japánok ellen senki nem a tudásának megfelelően játszott – értékelte a világbajnokságot Jáhni Zsófia.– Jól indult a vébé számomra, viszont én is követtem el hibákat, de van még öt évem ebben a korosztályban. Úgy érzem, sikerült fejlődnöm, nagy lépés volt az, hogy már az U23-as mezőnyben játszhattam, de van még mit tanulnom – értékelte saját teljesítményét a 18 éves játékos.Az új szezon új csapatot is hozott Jáhni Zsófia számára, aki az új idényre már a PINKK-Pécs NB I/A csoportos csapatában játszik. – Szerettem volna magam kipróbálni az A csoportban, a pécsi lehetőség volt a legszimpatikusabb. A szüleim örültek a vébés teljesítménynek, és támogattak a döntésemben – mondta az igazi kosárlabdacsaládból származó lány, akinek édesapja, Jáhni István és édesanyja, Zsemberi Erika is élvonalbeli játékos volt.