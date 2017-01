Jár a dicséret: foghíjas volt, mégis jól játszott a Szeged

Meccskomment



Manhercz Ádám, a Szeged játékosa

– Nagyon nehéz helyzetben voltunk a meccs rajtjára, de a Szolnok láthatóan nem volt annyira éles, mint szokott, mi viszont nagyon jól koncentráltunk, és alázatos játékunkkal meglepően jól kezdtünk. Fegyelmezettségünk és Meixner jó formája kitartott, így szinte végig izgalmassá tudtuk tenni a bajnokit. Lassítani tudtuk a Szolnokot, ez fontos eleme volt a helytállásunknak. Az OSC elleni rangadó előtt mindenképp erőt ad ez a teljesítmény.

Férfi vízilabda OB I, A csoport, 10. forduló. Szolnok, 400 néző. Vezette: Molnár P., Berki.Nagy (8 védés) – Jansik, VARGA DÉN. 2, PRLAJNOVICS 4, Mezei, Hangay Z., Gocsics.Szeghalmi, Vámos 1, M. ALEKSZICS 3, Younger 1, Kis G., FülöpCseh Sándor.MEIXNER (12 védés) – Nagy 1, Manhercz K. 1, Sedlmayer 1, SÁNTA 2, Kiss Cs. 1, Illés.Palotás, Takács G., Szepes, MANHERCZ Á. 2, Chilkó.Varga Péter.: 7/2, ill. 9/3.–, ill. 1/0.–, ill. 1/1.Fülöp.: Mezei.KSI–OSC 4–17, Pécs–Vasas 11–7.Tatabánya–FTC 4–9, Kaposvár–Miskolc 7–13, Eger–BVSC 10–7, UVSE–Honvéd 7–12.Dörzsölhetjük a tenyerünket: szombaton jön az OSC. Ez már a ContiTech Szeged Diapolo első idei bajnokija előtt is izgalomra adott okot, hiszen a férfi vízilabda OB I őszi szezonjának legnagyobb meglepetése volt, hogy a Varga-legénység pontot csent a fővárosiak otthonában. Most viszont végképp így van, hiszen a címvédő Szolnok ellen nagyszerűen helytállt a Szeged.Nem is akármilyen körülmények között, hiszen Vukicsevics beteg volt, Basara dereka pedig pár napja megrándult, így a stáb úgy döntött, a két légiós nélkül utazik Szolnokra. Útközben viszont már lehetett látni, hogy Pellei egyre betegebb, így ő sem játszott.A világ egyik legjobb csapata ellen idegenben harcba szállni finoman szólva sem jó ómen. A Szegedet viszont ez nem zavarta, és kihasználva a Szolnok néhány figyelmetlenségét 2–0-ra elhúzott. A haza-iak felocsúdtak ugyan, de még a második negyed közepén is Sedlmayerék vezettek.A bravúrt bravúrra halmozó Meixner a tizedik percben kapott először gólt. Miután megtört a jég, a Szolnok magabiztosabb volt, de a negyedik negyed elején sem lehetett nyugodt, amikor két gólra feljött a Szeged.Az utolsó percekre már nem volt veszélyben a papírforma hazai siker, de a vendégek megmutatták, hogy bármikor képesek lehetnek egy nagy bravúrra. Például szombaton.– Óriásit küzdöttünk a világ egyik legjobb csapatának otthonában, az eredmény minket dicsér, annak fényében különösen, hogy három alapemberünket is nélkülözni kellett. Takács Gellértet és Szepes Áront külön dicséret illeti, mert részfeladataikat kiválóan megoldották.