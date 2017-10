Jászapáti jó úton jár

Az 500 méter tavalyi világbajnokát csak a múlt hétvégi, budapesti verseny második helyezettje, a dél-koreai Hvang Dae Heon tudta meg- előzni a fináléban, amelyben a fiatalabbik Liu testvér, Shaoang negyedik lett.



A nők egyéni versenyeiben mindkét távon a szegedi Jászapáti Petra szerepelt a legjobban magyar részről: 1500 méteren a B döntőben a negyedik, összesítésben a 10. helyen zárt, míg 500 méteren 12. lett.



A férfiváltók elődöntőjében az idén vb-bronzérmes magyar csapat utolsóként zárt, így a B döntőbe sem került be.



A női staféta – amelynek tagja a szegedi Kónya Zsófia is, aki egyéniben 1500 méteren a 36., 500 méteren a 44. helyen végzett – a negyeddöntőben búcsúzott. Jelenleg a férfiak közül mindkét távon három magyar korcsolyázó szerezne kvótát, míg a nők mezőnyében a vk-sorozat féltávjánál 1500 méteren csak Jászapáti, 500 méteren pedig rajta kívül Keszler Anna is pjongcsangi induló lenne.