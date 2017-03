Jászapáti megkoronázná a szezont: kezdődik a vb

Sok szép eredményt hozott ebben az idényben a Szegedi Korcsolyázó Egyesület két válogatott sportolója, Jászapáti Petra (képünkön balra) és Kónya Zsófia. A szezon megkoronázása lehet Rotterdamban ma kezdődő felnőtt rövidpályás gyorskorcsolya világbajnokság – de csak Jászapáti számára.



Kónya ugyanis betegeskedik, gyógyszeres kezelésre szorul, így pihenésre fogták. Szegeden szurkol klubtársának, aki három számban is indul.



– Petra sorrendben 1500, 500 és 1000 méteren versenyez majd a világbajnokságon. Az első megmérettetésnél elég egy futamot jól hoznia, és máris a legjobb nyolc között van, itt pedig bármi előfordulhat. A cél persze a B döntő lehet – kezdte az esélylatolgatást Jászapáti klubedzője, Szabó Krisztián.



– 500 és 1000 méteren már különösen sok múlik a sorsoláson, előbbi távon a nyolc közé kerülés bravúr lenne, utóbbi számra viszont már nehéz tippelni.



Mivel ez lesz az utolsó nemzetközi verseny a budapesti olimpiai kvalifikációs világkupa előtt, fontos, hogy jól sikerüljön.



– A csütörtök délutáni edzésen Petra jól mozgott, kiváló volt a sebessége, és remekül érezte magát. Látszik, hogy egyre nagyobb az önbizalma. Itt most újra bizonyíthatja, hogy az élvonal tagja, ahol rutinosabb klasszisokkal is fel tudja venni a versenyt – mondta Szabó Krisztián a tanítványáról, aki a legutóbbi Európa-bajnokságon összetettben már a top 10-ben volt, pedig – ahogy trénere fogalmazott – akkor épp holtponton volt fáradtság miatt.