Jászapáti triplázott

A Szegedi Korcsolyázó Egyesület versenyzője viszonylag könnyedén nyert 500 és 1500 méteren Bácskai Sára Luca előtt, majd vasárnap a szuperdöntőt és ezzel az összetett versenyt is megnyerte, ezenfelül szerzett egy második helyet 1000 méteren.A férfiaknál izgalmasabb futamokat láthatott a mintegy 500 fős közönség, a leghosszabb távon Liu Shaoang, a legrövidebben pedig Liu Shaolin Sándor haladt át elsőként a célvonalon. A két olimpiai bajnok mellett mindkétszer Varnyú Alex állhatott dobogóra: 1500-on második, míg 500-on harmadik lett. Vasárnap az 1000 méteres finálét és a szuperdöntőt is Liu Shaoang nyerte.Az ob-n először próbálták ki a világkupák programjába is bekerült vegyesváltót, amelyet két-két férfi és női versenyző alkot.A versenyzők vegyes érzésekkel fogadták az újítást, Jászapáti Petra kifejezetten veszélyesnek érzékelte, mert amikor a csapat férfi tagja őt váltja, akkor olyan erővel lökik meg, amilyenhez nincs hozzászokva, s így az első kanyart is eddig nem tapasztalt sebességgel kell bevennie. Az ő véleményét osztotta Liu Shaoang is, viszont Liu Shaolinnak vagy éppen Bácskainak kifejezetten tetszett az új versenyszám, s izgalmasnak találták.