Jászapátiék kvótás helyen állnak

A négyfős döntőben szinte végig a szombaton 500 méteren is győztes Vu Ta-csing vezetett, mögötte a 21 éves Liu Shaolin lett a második, míg a 19 esztendős Liu Shaoang a harmadik. A szám harmadik magyar versenyzője, a pénteki selejtezőben kiesett Burján Csaba 31. lett, így ő továbbra sem áll kvótát érő pozícióban a vk-rangsorban.



A nőknél Keszler Andrea és Bácskai Sára Luca is a negyeddöntőben búcsúzott, előbbi 17., utóbbi 22. helyen zárt, míg a szereplését a selejtezőben befejező Jászapáti Petra 40. lett. A vk-rangsorban Keszler és a Szegedi Korcsolyázó Egyesület nevelése, Jászapáti van olyan pozícióban, amely pjongcsangi indulási jogot ér.



A váltóknál mindkét nemnél a B döntőben voltak érdekeltek a magyarok. A két szegedivel felálló (Jászapái és Kónya Zsófia) női staféta győzött, ötödik helyével pedig feljött a vk-rangsor éppen kvótát érő nyolcadik helyére.

A férfiak másodikként értek célba, hatodik helyükkel pedig megerősítették nyolcadik pozíciójukat a vk összesítésében.



Korábban 500 méteren sajnos Jászapáti és Kónya is búcsúzott a második fordulóban.

A négyállomásos vk végén 500 és 1000 méteren 32-en, 1500-on 36-an jutnak kvótához a jövő februári, pjongcsangi olimpiai játékokra, de egy nemzetből legfeljebb három versenyző kvalifikálhatja magát számonként.



Váltóban pedig nemenként a legjobb nyolc szerez indulási jogot. Jövő héten Szöulban zárul a vk-soroza