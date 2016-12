Javíthatnak Csiricsék

A találkozót még a második fordulóban, október elején rendezték volna, ám a pécsiektől Csirke Ferenc vezetőedző, valamint Bíró Olivér is részt vett a Kínában rendezett 3×3-as világbajnokságon.



A Szedeák vasárnap meglepetésre kikapott az utolsó Vasas otthonában – ezzel alighanem kevesen számoltak a csapatnál. A vereség után azonban egyből itt a lehetőség a javításra, még akkor is, ha ma sokkal nekezebb dolga lesz Nikola Lazics csapatának. A Pécs ugyanis harmadik a tabellán, amelyet a tíz meccsén aratott hét győzelmének köszönhet. Legutóbbi három találkozójukon is győztek: előbb otthon a Sopron, majd idegenben a Jászberény és az Atomerőmű ellen. Saját pályájukon ráadásul eddig öt meccsen hibátlanok, azaz jókora meglepetés lenne a Naturtex sikere. Ám tudjuk, Andrija Csiricsék képesek az ilyenekre!



Apropó Csirics: a szerb csapatkapitány a 2011–2012-es évadban szerepelt a pécsiek mezében, és ott is nagy kedvencnek számított, huszonnégy meccsen 22,5 pontot átlagolt. Neki általában jól megy a játék korábbi együttesei ellen, úgyhogy ebben is bízhat a Szedeák a mai túra előtt.