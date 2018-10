Jégre tették a vőlegényt - fotó

Fotó: Hemmertné Németh Annamária

A vőlegény, Rack András barátai szervezték meg meglepetésből, hogy a 32 éves férfi beszállhasson egy edzésbe – a 16 évesek közé.– Az általános iskola végén kezdem jégkorongozni. Hamar megszerettem, a gimiben is folytattam, de így van már tizenhat éve, hogy abbahagytam. A jelenlegi felnőttcsapatból Varga Dáviddal játszottam együtt akkoriban – mesélte András.– Igazán meglepődtem a haverok ötletén, hiszen nem is emlékszem, mikor volt utoljára rajtam jégkorongos felszerelés. Elkérték a régi cuccaimat a szüleimtől, azokat adták rám az edzés idejére. Nagyon élveztem, azóta azon töprengek, hogy érdemes lenne újrakezdeni a játékot a szegedi amatőrcsapatban.A jégkorongra nem igaz, ami a biciklizésre, azaz hogy nem lehet elfelejteni: András eleinte megküzdött azért is, hogy egyáltalán állva tudjon maradni a jégen.– Mentem pár kört, lőttem néhányat, de amikor a gyerekek elkezdték a gyakorlatokat, kiálltam a pálya szélére. Rengeteget változott a hoki azóta, hogy abbahagytam, a mi időnkben még nem voltak ilyen ügyesek a fiatalok – mondta András, aki egyébként közgazdász, és október 27-én veszi majd feleségül szerelmét.