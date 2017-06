Jegyet váltottak Plovdivba

Jó vételnek tűnik Medveczky Erika. A DÉMÁSZ-Szegedhez alig két hete leigazoló világbajnok kajakos az elmúlt időszakban hat kilót fogyott, és saját bevallása szerint élete legjobb formájában van. Ezt igazolta szegedi színekben teljesített első versenyén, a hétvégi kajakos, kenus első világbajnoki válogatón is, ahol K1 500 méteren harmadik, K2 1000 méteren első, K2 500 méteren pedig második lett a honvédos Farkasdi Ramónával.



– Nagyon jól megy a párosunk Ramónával. Amikor először beültünk a hajóba, már akkor érezhető volt, hogy passzolunk, és ez evezésről evezésre igazolta magát – mondta a versenyek után Medveczky.



– Egyértelműen az ötszáz méterre koncentrálunk, az ezer afféle bónusz szám nekünk. Jólesett, jól ment az ezer páros, örülök, K1 500 méteren pedig szeretnék még egy kicsit fejlődni. Lesz még egy válogató, meglátjuk, mit hoz. Tavaly elkezdtem egy életmódváltást, amelynek az eredménye most mutatkozik meg. Kiváló csapatban dolgozom Csipes Ferenc irányításával, akivel remekül kijövünk. Összeálltak a dolgok, ennyire jól még sosem éreztem magam.



Az algyői Kopasz Bálint nem aprózta el a hétvégét, és az ezer egyes sikere után ötszáz méteren sem volt jobb nála. Így ő a bulgáriai Európa-bajnokságon mindkét számot elviheti. Válogatót nyert a DÉMÁSZ-Szeged villámkezű kajakosa, Birkás Balázs is, aki a honvédos Balaska Márkkal verte meg az ellenfeleket K2 200 méteren.



A plovdivi felnőtt Európa-bajnokságon így Csongrád megyét népes küldöttség képviseli: Kopasz két egyesben, Medveczky K2 1000, Nádas pedig K2 500 méteren párosban biztos induló, de utóbbi kettő bekerülhet az olimpiai távok (K4 500 méter) négyeseibe is. Birkás Balázs esete nehéz, hiszen bár válogatót nyert U23-ban és a felnőttek között is K2 200 méteren, ám kérdés, miként egyeztethető össze a két eseményen való részvétele.



Eredmények a szegedi válogatóról

A Csongrád megyei versenyzők szombati és vasárnapi eredményei.



1000 méter, C2: 7. Koleszár Zoltán, Posztós Patrik, nők, K1: 7. Horváth Alexandra, K2: 1. Medveczky Erika (DÉMÁSZ-Szeged), Farkasdi Ramóna (Honvéd).



500 méter, férfiak, K1: 1. Kopasz Bálint (Algyő), 3. Nádas Bence (DÉMÁSZ-Szeged), K2: 1. Nádas B., Tótka Sándor (UTE), C1: 7. Bodonyi András (DÉMÁSZ-Szeged), nők, K2: 2. Medveczky E., Farkasdi R., C2: 3. Nagy Bianka (DÉMÁSZ-Szeged), Giada Bragato (Tiszaújváros), 4. Kaszás Klaudia (MTK), Miskolczy Fruzsina (DÉMÁSZ-Szeged).



200 m, férfiak, K2: 1. Balaska Márk (Honvéd), Birkás Balázs (DÉMÁSZ-Szeged), nők, K1: 7. Kárász Anna (DÉMÁSZ-Szeged).



Paraversenyek, 200 m, férfiak, K1 A: 2. Suba Róbert (DÉMÁSZ-Szeged), TA: 2. Rescsik Csaba (DÉMÁSZ-Szeged), V1A: 1. Suba R., nők, TA: 1. Varga Katalin (DÉMÁSZ-Szeged).



A Totka (feketében), Nádas duó nyerte a kajak férfi 500 métert. Fotó: Karnok Csaba