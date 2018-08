Jó formában utaznak a vb-re: az algyői Kopasz, a szegedi Birkás, Nádas és Bodonyi is reménykedhet

Világkasszis időt kajakozott. Az algyői Kopasz Bálint remek formában várja a portugáliai világbajnokságot. Fotó: Karnok Csaba

Férfi kajakban az Európa-bajnokságon kellemes (500 méteres négyes) és kellemetlen meglepetés (1000 méteres páros) is érte a magyar válogatottat. Azóta két új páros alakult: 500 méteren a korábbi világbajnok Tóth Dávid, Kulifai Tamás egység, 1000 méteren pedig a Noé Bálint, Ilyés Róbert duó áll rajthoz Portugáliában.Hüttner Csaba szövetségi kapitány ugyanakkor a Tótka Sándor, Dudás Miklós, Molnár Péter, Kuli István (utóbbi az NKM Szeged versenyzője) négyestől szép eredményt vár, még akkor is, ha elképesztően komoly lesz a mezőny az új olimpiai számban, 500 méteren.– Az Eb óta csak erre készülnek a srácok, folyamatosan lépkednek előre, egyre jobb egységet alkotnak. Bár a spanyol és a német hajó kiemelkedik, és nem a mieink a legesélyesebbek, de nagyon remélem, hogy a dobogóra oda tudnak érni. Nagy csatában lesznek ezért az orosz, a fehérorosz és a cseh hajóval is – nyilatkozta Hüttner Csaba.Hüvös Viktor tanítványa, a szegedi Birkás Balázs (K1 200 és K2 200 méter) és Nádas Bence (K1 500 méter) is, akik szintén remek formában várják a világbajnokságot, sőt…– Balázs szerintem élete formájában van – mondta a szakember. – Volt egy kis zavar nála az Eb-n, hiszen át kellett állnia arról, hogy addig a négyesre készült, mostanra ez sikerült neki. Annak ellenére, hogy rövidnek tűnik a 200 méter, több buktatója is van, ezért sokat kell gyakorolni, de összeállt a pályája. Hogy ez mire lesz elég, az majd Portugáliában kiderül. Nádas Bencének is nagyon jól sikerült az elmúlt pár hete, nem véletlenül tudta megnyerni a válogatót. Ő egy kicsit más ritmusban van, mint a többiek, hiszen részt vett az U23-as világbajnokságon. Volt egy nagyon kemény hete ezért, de nagyon bizakodó vagyok vele kapcsolatban is, a dobogóra is odaérhet.Nem említettük még a férfiak királyszámát, az 1000 méteres egyest, amelyben az algyői Kopasz Bálint indul. A fiatal algyői versenyző a belgrádi Európa-bajnokságon nem sokkal maradt le a portugál Fernando Pimentától, és élete egyik legjobb eredményét elérve ezüstérmes lett, berobbanva ezzel ténylegesen is a nemzetközi elitbe.Kopasz Bálint nagy álma, hogy világbajnokságon érmet nyerjen. Édesanyja és edzője, Demeter Irén szerint erre reális esély lesz Portugáliában.– Nagyon jól sikerült a felkészülés, annak ellenére is, hogy a Maty-értől távol, Szolnokon edzettünk, de két hetet Algyőn is tudott készülni Bálint, ez pedig jót tett a lelkének. Múlt szombaton világszínvonalú időt, 3,25 percet evezett, nem sokan képesek erre a világon, ezért nagyon bizakodóak vagyunk a vb előtt. Persze sok mindenen múlhat az eredmény, de szerintem az első három bármelyikébe odaférhet. Szép emlékű nekünk ez a pálya, hiszen Bálint itt lett ifivilágbajnok, remélem, hogy most is éremmel térhetünk majd haza Portugáliából – mondta Demeter Irén.A férfi kenusoknál az olimpiai számban, 1000 méter egyesben a szintén szegedi Bodonyi András indul, Hüttner Csaba úgy gondolja, hogy a negyedik, ötödik, hatodik hely lehet számára a realitás, de ha meg tudja csinálni azt a versenyen, amit az edzéseken szokott, akkor akár nagyobb álmai is lehetnek. A felnőttválogatott ma utazik ki Montemor-o-Velhóba, az idei világbajnokság helyszínére.