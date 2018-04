Jó hete volt a Szeged 2011-nek

A meccs két gólszerzője, Szabó Péter és Borisz Zsivanovics egyaránt sérülés miatt hagyta el hamarabb a pályát a gyulai találkozón, közülük inkább az utóbbinak van esélye a játékra a bokaprobléma ellenére, míg előbbinek a combja fáj – egyikük sem edzett még a héten.



– Ha nem lesznek százszázalékosak, akkor nem játszanak, van, aki pótolja őket – mondta Goran Kopunovics, a Szeged 2011-GA asszisztens-edzője.



– Ha nyersz, mindig könnyebb a heted, mert jó a hangulat, és az elmúlt két meccsen elért négy pont is bizonyítja, jó, amit csinálunk. Elmondtam a fiúknak, ha mindenki figyel, és mindenki fegyelmezett, akkor így is tudunk védekezni, és nem kapunk gólt.



A Kazincbarcika újoncként minden mindegy alapon remekül kezdte a bajnokságot, csinált egy olyan sorozatot, amelyben sok pontot szerzett. Ám már csak hat pontra van tőlünk, így nekik is szükségük van minden sikerre. Nem félek, nem félünk, és ha megismételjük a Dorog és a Soroksár elleni akarást, megint örülhetünk.