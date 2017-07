Jó hétvégét zárt az FC Junior Sport a Nemzeti Strandlabdarúgó Ligában

Vezeti a góllövőlistát. Rutai Balázs 22 gólt szerzett eddigi kilenc meccsén.

Fotó: Nemzeti Strandlabdarúgó Liga

Öt mérkőzést játszott le péntektől vasárnapig a 18 fordulós alapszakaszból az FC Junior Sport. A Nemzeti Strandlabdarúgó Ligában négy hétvége alatt zajlik le az alapszakasz, ahol a cél a négyes döntőbe kerülés. Mivel a szegedi együttes remekelt Siófokon, és a megszerezhető 15- ből 12 ponttal tért haza, az alapszakasz felénél a negyedik helyen állnak.Az Eger és a DEAC elleni sikerek a kötelező kategóriába tartoztak, az Újhartyán legyő- zése viszont már nehezebb feladat volt. A közvetlen rivális Energia SC ellen kétgólos vezetésről is becsúszott egy vereség, az utolsó összecsapáson viszont hatalmas bravúrral legyőzték a címvédő, a szezonban addig százszázalékos Jászfényszarut. Ki kell emelni Rutai Balázs teljesítményét: a nagypályán tavaly a Tiszasziget megyeegyes csapatát erősítő játékos öt meccsen 13 gólig jutott, az Újhartyán ellen ő szerezte csapata mind az öt találatát.– Egész jól sikerült a hétvége – kezdte szerényen Rutai. – Elégedettek lehetünk, bár a gyöngyösi Energia SC ellen is volt esély a sikerre, ám elfáradtunk. Negyven fokban játszottunk pénteken és szombaton két-két meccset, ami megterhelő volt. Vasárnapra tudtunk egyet szusszanni, ennek köszönhető, hogy legyőz- tük a tavalyi bajnokot.

A bajnokság állása

1. Jászfényszaru 9 8 0 0 1 61 24

2. Siófoki Bányász 9 7 1 0 1 23 23

3. Energia SC 9 6 1 0 2 25 20

4. FC Junior Sport 9 6 0 0 3 25 18

5. Bonyhád 9 5 0 0 4 8 15

6. Garvittax 9 2 1 0 6 –7 8

7. Újhartyán 9 2 1 0 6 –25 8

8. Bodon Péter FC 9 2 0 1 7 –31 7

9. DEAC 9 2 0 0 7 –27 6

10. Eger 9 1 0 0 8 –52 3

A góllövőlistát 22 találattal vezető Rutai eredményes játékát igyekszik kihasználni a csapat, sokszor keresik őt a labdával.– Az ollózás jól megy, ezt a fegyvert sűrűn próbáljuk alkalmazni. Remekül állunk, három pont az előnyünk az ötödik előtt, de az alapszakasz végén oda lehet érni a dobogóra is, akkor kicsivel könnyebb dolgunk lenne a négyes döntőben.A Nemzeti Strandlabdarúgó Ligában most szünet jön, majd július utolsó két hétvégéjén ér véget az alapszakasz.– Nekem nem jut a pihe- nőből, mert a válogatottal egy ausztriai tornán veszek részt. Még nem volt kerethirdetés, de mellettem valószínűleg Szentes Bíró Tomi és kapusunk, Lipők Benjamin is utazhat – tette hozzá Rutai.Nemzeti Strandlabdarúgó Liga, 5. forduló. Siófok, MLSZ Beach Aréna.Lipők – Deák, Szentes Bíró, Rutai, Bullás. Csere: Vasas (kapus), Popovics, Petőfi, Csanády, Rádi, Takács R., Rozs. Vezetőedző: Paolo Marcelo Rocha.Rutai (3., 29., 33.), Deák (4., 14.), Takács R. (6.), Lipők (12.), Popovics (15., 26.), Szentes Bíró (30.), ill. Vígh (27.), Gresó (31.).Nemzeti Strandlabdarúgó Liga, 6. forduló.Lipők – Szentes Bíró, Deák, Rutai, Takács R.. Csere: Vasas (kapus), Popovics, Petőfi, Csanády, Rádi, Rozs. Vezetőedző: Paolo Marcelo Rocha.Posta (34.), ill. Szentes Bíró (15.), Takács R. (19.), Rutai (21., 24., 29.), Molnár (29.), Lipők (33.).Nemzeti Strandlabdarúgó Liga, 7. forduló.Lipők – Deák, Szentes Bíró, Takács R., Bullás. Csere: Rutai, Molnár O., Popovics, Csanády, Rádi. Vezetőedző: Paolo Marcelo Rocha.Wrábel (4., 34.), Farkas K. (5.), ill. Rutai (4., 8., 10., 25., 28.).Nemzeti Strandlabdarúgó Liga, 8. forduló.Lipők – Szentes Bíró, Deák, Takács R., Bullás. Csere: Rutai, Molnár O., Popovics, Csanády, Rádi. Vezetőedző: Paolo Marcelo Rocha.Csocsánszki (7., 34.), Ábel (20.), Berkes (36.), ill. Rutai (3., 5.).Nemzeti Strandlabdarúgó Liga, 9. forduló.Lipők – Deák, Szentes Bíró, Takács R., Bullás. Csere: Rutai, Molnár D., Popovics, Csanády, Rádi. Vezetőedző: Paulo Marcelo Rocha.Rádi (21.), Simonyi (öngól, 22.), Takács R. (25.), Bullás (27.), ill. Simonyi (1.), Schrancz (27.), Fekete (27.).