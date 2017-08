Jó úton jár a csapat - Juan Carlos Pastor vezetőedző értékelte az ausztriai tornát

A torna tapasztalatairól a MOL-Pick Szeged trénerével, Juan Carlos Pastorral a finálé után még a helyszínen beszélgettünk. Az elmúlt héten csütörtöktől vasárnapig az ausztriai Leobenben, Bruckban és Bärnbachban készült a MOL-Pick a jövő hét szerdán startoló bajnoki rajtra. A szegedi együttes veretlenül nyerte meg a tornát, a döntőben 34–25-re verte a Zagrebet.



– Nagyon jól jött nekünk ez a három nap Ausztriában – kezdte a beszélgetést Juan Carlos Pastor. – A leggyengébb csapat ellen kezdtünk pénteken, majd szombaton már egy keményebb együttessel álltunk szemben. Az elődöntőben a Nexével már egy komoly meccset játszottunk, mint ahogy a fináléban a PPD Zagreb ellen is. Kiválóan szolgálták ezek a találkozók a felkészülésünket.



Két edzőmeccset játszott az osztrák tornán kívül a MOL-Pick Szeged. Ilyenkor felmerül sokakban kérdés: hol tart a csapat?



– Még nagyon az elején vagyunk – jegyezte meg a spanyol tréner. – Itt különböző védekezésekre támadhattunk, ami jó. Az osztrák kupagyőztes Fivers ellen játszottunk egy keményebb meccset. Ők a nyitott, kemény védekezést alkalmazzák, ami nekünk azért volt jó, mert a BL-nyitányon ránk váró francia Nantes is előszeretettel védekezik így.



Sok-sok taktikai variációt próbált meg a szegedi együttes. A spanyol mester többször is variált.



– Mi az 5+1-es védekezésünket használtuk leginkább, mert ezt gyakoroltuk az elmúlt héten – mondta Pastor. – A Zagreb ellen elővettük a hatos falat is, mert kíváncsi voltam rá, hogyan támadnak erre. Ez azért fontos, mert szeptemberben ellenük is játszunk majd idegenben a Bajnokok Ligájában. Nagyon fontos volt a hétvégén, hogy minden kézilabdázónk lehetőséget kapott, játszott, haladt előre. Jó úton vagyunk, ezt kell folytatnunk.



Azzal tisztában van mindenki, hogy Pastor számára a legfontosabb a védekezés. Mennyire volt elégedett viszont a támadásvezetéssel?



– Hosszabb lefolyású támadásaink is voltak, amit a kopaoniki edzőtáborban gyakoroltunk. Zsitnyikov még sok segítséget igényel, sokszor mondanunk kell neki, hogy mit játszunk támadásban. Jelenleg nincs azon a szinten, hogy ezt teljesen maga tudja kezelni. Rengeteg olyan momentuma volt a csapatnak támadásban is, ami bizakodásra adhat okot a jövőre nézve. Rengeteget kell még fejlődnünk, de jó úton vagyunk – zárta a beszélgetést Juan Carlos Pastor, a MOL- Pick Szeged férfi kézilabdacsapatának vezetőedzője.