Jó úton jár a Szegedi TE

A férfi tekecsapat szuperliga eddigi öt fordulójában igazából egyetlen olyan mérkőzése volt a Szegedi TE csapatának az 1. csoportban, amelyen nem a meccs fő esélyesének számított. Ám szerencsére a répcelaki rangadót is hozta az együttes, így pedig úgy kezdi a második kört, hogy ötből öt sikernél jár.



Szombaton 14 órától az a Szolnok érkezik az újszegedi teke- és bowlingcentrumba, amelyet idegenben az első fordulóban 7:1-re legyőzött – ezt az eredményt talán most is elfogadnák a hazaiak.



– A csapat befogadott, a hangulat is rendben van – nyilatkozta Danóczy Richárd, a Szegedi TE nyáron érkezett játékosa, aki az öt bajnokin kívül már a nemzetközi porondon is bemutatkozhatott új klubjában. – Eddig csak egyszer játszottunk igazán jól, mégpedig az Európa-kupa bronzmérkőzésén a szerb Partizan Beograd ellen. És talán még egyszer: amikor Répcelakon győztünk. Hazai pályán sima győzelmet várok magunktól, a Szolnokból Somodi Károly lehet az, aki képes a pontszerzésre, de amúgy a sikerünk nem foroghat veszélyben. Jó úton járunk, még ha nem is mindig látszik. A Bajnokok Ligájában érdekes párharc lesz az olasz Neumarkt elleni, amelyben Kiss Tamás mellett két egykori szegedi, Ernyesi Róbert és Igor Kovacsics szerepel.



A találkozóra a belépés ingyenes.