Jobbátlövőt vettek kölcsön: a horvát Ivan Srsen érkezik a MOL-PICK Szegedhez

Ivan Srsen (jobbra) a Nexe csapatától érkezik. Nemrég még a veszprémi Lékai Mátét szorongatta. Fotó: seha-liga.com

A MOL-PICK Szeged december közepén közös megegyezéssel szerződést bontott balkezes átlövőjével, a horvát Denis Bunticcsal. Az ő pótlására érkezik a tavaszi idényre Ivan Srsen, aki éppen attól a Nexétől jön, amelyik csapat ellen felkészülési mérkőzésen szegedi mezben debütálhat csütörtökön 13 órától.A Tisza-parti együttes a múlt héten már bejelentette Stanislav Kaspárek érkezését erre a posztra. Szerették volna már most szerződtetni a cseh válogatott átlövőt, azonban jelenlegi klubja, a Balatonfüred nem engedte el a nyártól három évre Szegedre aláíró játékost.

Nagyon motivált, szeretne bizonyítani

– Mindenképpen egy olyan kézilabdást kellett néznünk, aki szerepelhet a Bajnokok Ligájában is. Három-négy hónapra érkezik hozzánk, bízunk benne, hogy nagy segítségünkre lesz. Amikor megtudta, hogy szerződtetni szeretnénk, akkor azt mondta, hogy akár futva is elindul Metkovicból, hogy Szegedre érjen minél hamarabb.– nyilatkozta a horvát utánpótlás-válogatott Srsenről Marko Krivokapics, a MOL-PICK Szeged másodedzője.Akik követték a MOL-PICK Szeged edzőmeccseit 2017 augusztusában, azok számára nem ismeretlen Ivan Srsen neve. A 196 centiméteres átlövő az ausztriai Styrian Handball Days és a szerbiai VII. OTP Bank Kanizsa-kupa elődöntőjében is játszott a PICK ellen. Előbbiben ötször, utóbbiban négyszer volt eredményes. Srsen nem lépett pályára idén a Bajnokok Ligájában – a Nexe az EHF-kupa csoportkörében érdekelt –, így Juan Carlos Pastor vezetőedző a BL-ben is számíthat a játékára.