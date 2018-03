Jobbszélsővel bővült a Szeged 2011 kerete

Féléves megállapodást kötött Borisz Zsivanoviccsal (nyitóképünkön jobbra) a Szeged 2011-Grosics Akadémia - számol be rólaA 28 éves labdarúgó legutóbb a szerbiai Borak Cacakban szerepelt, de pályafutása korábbi szakaszában játszott az Egyesült Államokban, Szlovéniában és Romániában is, Magyarországon pedig a Honvéd és a Nyíregyháza együttesében. A korábbi U19-es szerb válogatott játékos 39 alkalommal lépett pályára az NB I-ben, ez alatt öt gólt szerzett, míg 9 szerb élvonalbeli mérkőzése mellett az Európa iga selejtezőjében is pályára léphetett.A Szeged 2011-Grosics Akadémiánál néhány napja edz, és várhatóan ott lehet majd a csapat következő, vasárnap esedékes, Nyíregyháza elleni bajnoki mérkőzésén. (Fotó: MTI)