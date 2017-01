Jöhet az újabb arany

A Vásárhelyi Kosársuliban edzősködő Mócsai Milán csapata, a 2003-as születésű kosárlabdázókból álló vásárhelyi gárda remekel a szezonban, kiemelkednek az országos serdülőbajnokság dél- keleti régiójából. A srácok edzője évek óta kiváló munkát végez, ezt bizonyítja, hogy a Kosársuli történetének legnagyobb sikereit elérő együttes három éve a kenguru, két éve a gyermek korosztályban lett országos bajnok, és idén is szépen haladnak az országos döntő és az újabb arany felé.



– Jó anyaggal könnyű dolgozni, így a srácaimmal is az – fogalmazott csapatáról a még mindig csak 28 éves Mócsai Milán, aki egy meccsen pályára lépett a szezonban a vásárhelyiek NB I B csoportos csapatában is. – Nagyon tehetségesek! Azt próbáljuk elérni, hogy minél többen járjanak kosármeccsre Vásárhelyen, ebben a kicsik is benne vannak, ott szurkolnak a csarnokban. A bajnoki cím? Bízom benne, hogy idén meglesz a harmadik is – tette hozzá.