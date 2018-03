Jókor jött a pofon a szegedi tekéseknek

Mondhatnánk, kötelező győzelem. Ám egy hete is így indult neki a kaposvári túrának az Alabárdos-Szegedi TE, aztán a forduló meglepetéseként 4:4-es döntetlent ért el az egykori szegedi Földesi Zsoltot is a soraiban tudó kaposiak ellen. Azért a hazai bravúron kívül olyan nagy probléma nem történt, hiszen a csapat első maradt, a pont- előnye pedig egy maradt az üldöző Zalaegerszeg, három pedig a Répcelak előtt.



Talán még jókor is jött ez a figyelmeztetés, hiszen a BKV Előre nagy múltú csapat, amelyet nem lehet és nem is szabad lebecsülni. Az Alabárdosnak azonban így is elvárható az újszegedi siker, majd jövő szombaton következik Répcelakon az első olyan rangadó, amelyen a bajnoki cím is tét.