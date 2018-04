Jól alkalmazkodott a Szeged KE - Csongrád megye második, harmadik vonala

Minden kezdődhet elölről

Vásárhelyi Kosársuli–Békés 75–77 (23–18, 15–21, 18–14, 19–24)

Férfi kosárlabda NB I/B, Piros csoport, rájátszás, 1. forduló. Hódmezővásárhely, Hódtói Sportcsarnok, 280 néző.

Vezette: Pozsonyi, Sallai, Gergely.

Vásárhelyi Kosársuli: Szabó 10, Bálint 12/3, Rostás 2, Vas 11, MILETICS 18/6. Csere: Varga 4, Béres 3, Pavlovics, Horvát 5/3, Molnár 10. Edző: Czuprák László

Czuprák László: – Sok eladott labdánk volt… Az utolsó negyedben sok kosarat kaptunk, ez még a két bravúr hármassal is sok. Minden kezdődhet elölről, szoros meccset játszottunk, így idegenben kell kiharcolnunk a felsőházban maradást.



Jól alkalmazkodtak

Ajka (5.)–Szeged KE (4.) 77–86 (24–21, 10–26, 24–22, 19–17)

Női amatőr kosárlabda bajnokság, rájátszás az 1–9. helyekért, 7. forduló. Budapest, 50 néző. Vezette: Szakáll, Czupi.

Szeged KE: NAGY L. 7/6, VÁRI 15/3, TÓTH C. 11, RADÓCZ 16, JÁHNI 24/3. Csere: KECSKÉS 8, Zsíros 3, Földi 2.

Edző: Mészárosné Kovács Andrea.

Mészárosné Kovács Andrea: – A második negyedben produkált kiemelkedő védekezésünknek és jó ritmusú támadásainknak köszönhetjük győzelmünket. Nagyon kemény, olykor verekedős negyven percet küzdöttek végig a játékosok. Gratulálok a csapatomnak, hogy jól alkalmazkodtak a körülményekhez.



Algyői siker a derbin

MOL-PICK Szeged U20 (13.)–ContiTech FKSE-Algyő (6.) 30–34 (14–21)

Férfi kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 23. forduló. Szeged, Etelka sor, 150 néző. Vezette: Hornyák, Zörgő.

MOL-PICK Szeged U20: Nagy – SUNAJKO 10, Bátki P. 2, Dimovics 1, Martonosi, SZABÓ 5, TÓTH 5. Csere: Vetési 4, Bátki B., Csernai 1, Selmeczi 1, Benák 1, Csányi 1. Edző: Szabó Levente.

ContiTech FKSE-Algyő: KISS O. – BALDA 7, SIMON 4, Sándor 1, Döme 5, VALACZKAI 8, Temesvári 5. Csere: Magyar, Vancsics 3/1, Velky 1, Ambrus, Molnár. Edző: Kovács István.

Szabó Levente: – Túlságosan is tiszteltük ellenfelünket, gyámoltalanul és hitehagyottan kezdtünk, ami döntő volt, hiszen huszonegy gólt kaptunk az első félidőben. Hiába javultunk fel a szünet után, nem volt esélyünk a győzelemre.



Kovács István: – Azt gondolom, hogy az első félidő egésze, de főleg az első húsz perc úgy alakult, ahogy elterveztük. Nem tudom, minek tudható be, hogy a második félidőben elvesztettük a játék ritmusát, felelőtlenek voltunk, eldobáltuk a labdákat, de az utolsó tíz percben újra magunkra találtunk, és behúztuk ezt a mérkőzést. Gratulálok a csapatnak.



Meghálálták a bizalmat

Gyömrő (14.)–PC-Trade Szeged KKSE (2.) 18–42 (11–18)

Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 23. forduló. Gyömrő, 95 néző. Vezette: Bacs, Váltó.

PC-Trade Szeged KKSE: Dobó – Berta 4, Egervári 2, Scheffer 5, Bató 3/1, Zsikó 5, Miklós 1. Csere: Dajka 10, Takács 3, Bárány 3, Mikó 2, Speth, Balogh 2, Balázs 2, Nagy. Edző: Vojkovics Gyula.

Vojkovics Gyula: – Sima mérkőzést játszottunk a sereghajtó otthonában. Sikerült gólra váltani a legtöbb helyzetünket. Nagyon örülünk, hogy fiataljaink gólokkal hálálták meg a bizalmat.



Más volt a csapat

Hajdúnánás (10.)–HLKC (12.) 34–22 (18–12)

Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 23. forduló. Hajdúnánás, 150 néző. Vezette: Héjjas, Kránirz.

HLKC: Dömény-Veress – Török 4, Nagy 3, Szepesi 6, Herceg 1, Lovistyék 3,

Székesi 2. Csere: Ádász (kapus), Mihajlov, Horváth 1, Blaskovics 2, Kandó, Bálint. Edző: Varga József.

Varga József: – Ahogy előre várható volt, a védekezés döntötte el a mérkőzést. Felesleges kilépéseinkkel területet hagytunk a Hajdúnánás beállós játékának, illetve tálcán kínáltuk a lehetőséget a betörésekre. Úgy tűnt, mintha egy teljesen más csapat lépett volna pályára, mint akik egy hete legyőzték a bajnoki tabella harmadik helyezettjét!



27 percig volt esélyük

Pénzügyőr (7.)–KSZSE (13.) 44–29 (19–13)

Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 23. forduló. Budapest, 30 néző. Vezette: Dulai, Pisák.

KSZSE: Fodor – Kónya, Balogh Vik. 5, Balogh Viv. 2/1, Dobó, Csoknyai 3 (1), Szűcs D. 6/2. Csere: Kovalcsik (kapus), Papp, Karácsonyi 1, Szűcs B. 1, Hős, Szabó 2, Mike, Farkas K. 3 (2), Csáki 6 (1).

Megbízott edző: Tatai Tamás.

Tatai Tamás: – A gyorsabban és „erős hazai pályán" játszó Pénzügyőr ellen 27 percig volt esélyünk.



Szoros vereség

Békéscsaba (4.)–ContiTech Makói KC (9.) 26–24 (14–15)

Férfi kézilabda NB II, Délkeleti csoport,

19. forduló. Békéscsaba, 70 néző.

Vezette: Katona, Konyári.



Megérdemlik az aranyat

Békéscsaba U21 (4.)–FKSE-Algyő (1.) 24–27 (12–14)

Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 19. forduló. Békéscsaba, 50 néző. Vezette: Papp, Tar.

FKSE-Algyő: Dávid D. – Faragó 2, VELKY 4, DÁVID ZS. 3, KOZMA 2, Gercsó, ARACSI 5. Csere: Aradi (kapus),

DRAXLER 10/6, Fejes 1, Vér, HÓDI. Edző: Arany Zoltán.

Arany Zoltán: – Most már ki merem jelenteni, hogy ez a csapat megérdemli a bajnoki címet. Akik így tudnak játszani a csabai „oroszlánbarlangban", azok megérdemlik, hogy a bajnokság végén a legfényesebb érem kerüljön a nyakukba.



Szünet után szétestek

Makói KC (8.)–Szarvas (2.) 21–33 (13–14)

Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 19. forduló. Makó, 74 néző. Vezette: Fogl, Szarvas.

Makói KC: Cseh, Kádár (kapusok), Debreczeni 3/1, Nagy N. 1, Antal 2, Rózsa 3, Draxler R. 7/3, Draxler D. 5, Nagy F., Dénes Dor., Dénes Dom., Hadobás, Szél.

Edző: Szabó Attila.

Szabó Attila: – Az egyik szemem sír, a másik nevet. Az első félidei játékunk minden igényt kielégített, míg a másodikban érthetetlen okból szétesett a játékunk. Lejátszottuk a tabella első három helyezettje elleni meccseinket, reményeim szerint a jövő héttől következnek a pontszerző találkozóink.