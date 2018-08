Jól csúszik az augusztusi jég: már edzenek a Goodwill Pharma Szegedi Vízműnél

Augusztus 6. – ez a tegnapi dátum, amikor elkezdték a felkészülést a Goodwill Pharma Szegedi Vízmű jégkorongcsapatának utánpótláscsapatai. Jégen.A szegedi műjégpályán ugyanis a hűtőrendszer százmillió forintos fejlesztésének köszönhetően már az augusztusi hőségben is lehet tökéletes edzéskörülményeket teremteni, amiből minden jeges sportág profitál a jövőben. Nem nagy merészség kijelenteni: ilyen hamar még soha nem kezdhették el a jeges edzéseket szegedi hokisok.A leggyorsabbak az U8-as és U10-es csapat játékosai voltak, ők 9 órakor Maslac Michael jelére „robbantak be" a pályára. Mivel a nyáron csupán egy hónap leállás volt, és a jégmentes időszak is megfeleződött a korábbi három-négy hónaphoz képest, a lemorzsolódás szinte teljesen megszűnt. Egysze- rűbben mondva: már nem hagyják abba a hokit a gyerekek azért, mert hónapokig nincs hol játszani.– Tavaly a felújítás miatt október végén tudtunk jégre menni, most nyertünk három hónapot, így nem lesz lemaradásunk a többi riválishoz képest. A jég minősége is javult, de a fontos az, hogy nőtt a jégidő – fogalmazott Balázs Csongor utánpótlásedző.– Az U8-as korosztálytól az U16-os csapatig önállóan versenyeznek idén, az U18-as együttes pedig a Gepárd Jégkorong Egyesülettel közös csapatként indul. Sok ügyes gyerekkel dolgozhatunk, eredményes szezonban bízunk. Százötven igazolt játékosunk van, az alapszintű oktatást pedig a szegedi iskolákkal együttműködve hétszáz gyermeknek kezdjük el. Ha csak a tíz százalékukból hokis lesz, az már nagy előrelépés számunkra – tette hozzá.