Jól halad Márton Anita felépülése - A Csapatbajnokság után ma a Tisza-kupán bizonyíthatnak a szegedi atléták

Márton Anita egyre jobban van, már nem fáj a térde. Fotó: Frank Yvette

Egymás után két fontos atlétikai viadalt rendeznek a szegedi atléták számára. Az egyiken már túl vannak, hiszen az SZVSE tehetségei a Békéscsabai AC együttesével közösen, Viharsarok néven neveztek az atlétikai csapatbajnokságra. A székesfehérvári viadalon kilencedik helyen végzett az együttes, amelyben Szegedet Bicsai Ilona, Biacsi Bernadett, ifj. Eperjesi László, Gábor Tamás, Losonczi Blanka, Konkoly Virág és Péter-Szabó Sára képviselte. Egyéni csúcsokkal és pontszerzésekkel járultak hozzá az eredményhez, amelynél már volt jobb a korábbi években, de ezúttal egy nagy hiányzója is volt a Viharsaroknak: Márton Anita.Ahogy arról korábban beszámoltunk, az olimpiai bronzérmes szegedi súlylökő a futótérd néven ismert problémával küzd – ez olyan elváltozás, amely során a térdízület mozgásakor a térdkalács erőteljesen a combcsont végéhez dörzsölődik. Emiatt fel kellett adnia az Európa-bajnoki szereplést, és reménykedett, hogy ősszel már tud versenyezni.– Nagyon jól halad Anita felépülése, már mindent csinál, amit edzéseken szokott, csak kisebb intenzitással és súlyokkal – számolt be a világbajnok klasszis edzője, Eperjesi László. – Tünetmentes, nem fáj a térde, de nem akartunk kockáztatni egy rásérülést, így nem indult a bajnokságon. Most arra kell koncentrálnia, hogy újra felépítse magát, és így november 5-én kitűnő állapotban kezdhesse el az alapozást – árulta el a tréner.A többi szegedi atléta újra rangos versenyen bizonyíthat, hiszen az SZVSE-pályán ma 9.50-től rendezik az estig tartó, hagyományos Tisza-kupát, amelyre a belépés ingyenes. Dobószámokban méri össze tudását a közel 150 fős nemzetközi mezőny, amelyben ott lesz az a Világos Adriana, aki tavaly gerelyhajításban megdöntötte a 13 évesek világcsúcsát.