Jól hangoltak a szenior vébére a masters úszók

Ez a lehetőség nagyon felpezsdítette a 25 évesnél idősebb úszóversenyzők életét. Gyulán rendezték meg az országos szenior bajnokságot, ez a verseny volt az utolsó lehetőség arra, hogy a nevezési szinteket teljesítsék a „veteránok", így nem csoda, hogy közel 500 fő állt rajthoz.A Szentesi Delfin Egészségmegőrző Sport Club versenyzői, ahogy minden évben eddig, most is rajthoz álltak. Bár nem túl nagy létszámmal képviseltették magunkat, mégis ragyogó teljesítményt nyújtott a csapat. 48 egyesületből az 5. helyen végeztek a pontversenyben.Új korosztályos országos csúcsot úszott Berezvainé Virágos Éva 400 méteres gyorsúszásban, dr. Venczel Kincső pedig 200 méteres hátúszásban. 19 egyéni bajnoki cím mellett 21 második és 8 harmadik hely jutott a szentesieknek a nagyon erős mezőnyben. 18 versenyző indul majd Budapesten, közülük többen esélyesek arra, hogy az első 10 között végezzenek. A hírek szerint 12 ezernél is többen regisztráltak a különböző vizes sportágakban.. dr. Venczel Kincső, bajnok: 200 hát (új országos korosztályos csúccsal), 200 hát, 100 pille, 200 pille, 200 vegyes. Pólyáné Téli Éva, bajnok: 50 mell, 100 mell, 200 mell, 2. hely: 50 pille, 100 pille. Dr. Borzi Miklós, bajnok: 100 gyors, 200 gyors, 400 gyors, 2. hely: 50 gyors. Berezvainé Virágos Éva, bajnok: 400 gyors (új korosztályos országos csúccsal) 50 hát, 2. hely: 200 hát, 200 gyors, 50 gyors, 100 hát, 100 gyors. Pászti Edit, bajnok: 200 hát, 50 hát, 2. hely: 50 gyors, 4. hely: 50 pille. Kiss Csaba, bajnok: 200 vegyes, 2. hely: 200 gyors, 100 pille, 200 mell, 3. hely: 400 gyors, 5. hely 50 pille. Melkuhn Dezső, bajnok: 200 pille, 2. hely: 200 gyors, 200 vegyes, 4. hely: 50 pille, 6. hely: 200 hát. Bocskay Zsófia, bajnok: 100 pille, 2. hely: 400 gyors. Kollár Marcell, 2. hely: 50 pille, 200 gyors, 50 gyors, 50 mell, 100 gyors, 5. hely 100 pille. Lukátsy Katalin, 2. hely: 100 mell, 3. hely: 200 hát, 5. hely: 200 gyors. Lucz Imre, 3. hely: 200 gyors, 4. hely 100 mell, 6. hely: 50 pille, 8. hely: 50 hát, 11. hely 50 gyors. Pengő Erzsébet, 3. hely: 200 mell, 400 gyors. Barakonyi Judit, 3. hely: 50 gyors, 4. hely: 50 mell. Bodnár Istvánné, 3. hely: 50 gyors, 4. hely: 50 hát. Ferke Gáborné, 3. hely: 100 mell, dr. Szabó László, 4. hely: 50 pille, 5. hely: 50 gyors, Horgos Szilárd, 5. hely: 100 hát, 200 hát, 100 gyors, 7. hely: 50 gyors, 8. hely: 50 hát.4×50 m férfi vegyes váltó, III. kcs., bajnok: Szentes (Kollár Marcell, Kiss Csaba, dr. Szabó László, Horgos Szilárd). 4×50 m női vegyes váltó, IV. kcs.: 4. Szentes (Virágos Éva, Téli Éva, dr. Venczel Kincső, Pászti Edit). 4×50 m: Mix gyorsváltó, III. kcs.: 2. Szentes (Pászti Edit, dr. Venczel Kincső, Kiss Csaba, Kollár Marcell). IV. kcs. 4. Szentes (Virágos Éva, Téli Éva, dr. Szabó László, dr. Borzi Miklós). 4×50 m női gyorsváltó, IV. kcs. 2. Szentes (Virágos Éva, Pengő Erzsébet, Pászti Edit, Venczel Kincső). 4×50 m férfi gyorsváltó. III. kcs., bajnok: Szentes (Horgos Szilárd, Kiss Csaba, dr. Szabó László, Kollár Marcell). 4×50 m, Mix vegyes váltó, III. kcs.: 2. Szentes (Pászti Edit, Venczel Kincső, Kiss Csaba, Kollár Marcell), IV. kcs. 2. (Virágos Éva, Pengő Erzsébet, dr. Szabó László, Horgos Szilárd). V. kcs., 3. Szentes (Barakonyi Judit, Lucz Imre, Téli Éva, dr. Borzi Miklós)