Jól küzdött a Székkutas

Ifjúságiak, A csoport

13. forduló: DAFC Szeged–Zsombó 8–0, gólszerzők: Molnár O. (3), Agócsy (2), Fábián, Bajkó, Molnár D. Mindszent–HFC 1–4, gsz.: Becsei, ill. Faragó, Papp, Friedl, Balázs. FK 1899 Szeged–Tiszasziget 1–2, gsz.: Diviki, ill. Tóth M., Nacsa. Csongrád–Szentesi Kinizsi 2–7, gsz,: Veszprémi, Szőrfi ill. Péter (4), Bertók, Sáfár, Turák. MUFC–UTC 1–3, gsz.: Bernáth, ill. Pusztai, Deák, Sarnyai. L–IT–SZEAC–Kistelek 1–6, gsz.: Szabó M., ill. Tóth Á. (2), Tóth B., Horváth (2), Nagy. Bordány–Kiskundorozsma 3–1, gsz.: Zemko, Jankó (öngól), Domonkos, ill. Kalapács. Szabadnapos: Algyő.

A hétvégi program

14. forduló, szombat, 13.00: Zsombó–Csongrád, Szentesi Kinizsi–FK 1899 Szeged, Tiszasziget–Szőreg, UTC–Röszke, Algyő–Székkutas. Vasárnap, 13.00: Makó II.–SZVSE, HFC II.–Kiskundorozsma.

Székkutas, 100 néző.Modes Ottó – jól (György, Baranya).Nagy M. 7 – Huszár 7, Kis D. 6,5, Nagy A 6,5 (Gyürki –), Szabó 7, Bujáki 6 (Godó –), Barna 6 (Gyöngyösi, 6,5), Antal 7 (Csőke, 6,5), Kabódi 7, Kis Á. 7, Daraki 6,5 (Szántó –).Horváth Zoltán.Kandó 0 – Forgó 5, Kiss 5, Bartyik R. 5, Bürgés 5 (Győrfi, 5), Mohácsi 5, Siber N. 4 (Szőke, 5), Rau 5, Kecskeméti 4, Bartyik N. 5, Perpauer 5.Bacsa Zsolt és Vinnai István.– Jelen helyzetünkben nagyon értékes ez a pont. Sok sikert a vásárhelyi fiataloknak!– Gratulálok a hazai csapatnak! Jól megszervezték a védekezést, mi pedig kevés helyzetünket nem tudtuk gólra váltani.A vendégek nehezen találták a rést a kutasi védelmen, ráadásul két alkalommal is a felső lécről vágódott le a vásárhelyiek fejese. A Székkutas ezzel szeptember 26-a óta először szerzett pontot a bajnokságban.További érdekesség, hogy a Tiszasziget gólözönnel nyert az FK 1899 Szeged otthonában: 7–0-s győzelmet aratott a továbbra is veretlen listavezető.Bordány, 200 néző.Kiss Richárd – jól (Szűcs, Soós).Vasas 7 – Szűcs 8, Sólya 7 (Kozma –), Fodor 7, Popovics 8, Molnár 7, Dürgő 7, K. Tóth 7 (Visnyei –),Balázs 7, Kis 7 (Bábi –), Lőrinc.Tóth János.Halász 5 – Tóth I. 5, Kiss A. 5, Molnár K. 5, Papp N. 5 (Csamangó –), Cseh 5 (Géczi –), Molnár F. 5, Szecskó 5, Ottlik 5 (Benkocs 5), Rudisch 5, Takács 5.Szabó Zsolt.Popovics (5.), Szűcs 49., 80.)Molnár F. (54.)– Ma nem játszottunk igazán jól, de így is magabiztosan nyertünk.– Gratulálok a hazaiaknak, jobban járok, ha mást nem mondok.Szeged, Felső Tisza-parti stadion, 100 néző.Brezovai Zoltán – jól (Szeles, Samu).Győri 7 – Lengyel 6 (Imre –), Drogba 6 (Dóra J. –), Szélpál 7, Dóra T. 6 (Mucsi 6), Rádóczi 7 (Palócz 6), Csupity 7, Szalai 7, Simai 7, Gyurkovics 6, Benkő 6.Dóra János.:Czirják 7 – Rádi 7, Zámbori 7 (Bálint T. –), Rutai 7, Drágity 7, Deák 7, Fődi (Réczi 7), Bálint D. 8, Bánóczki 7 (Bernát –), Kökény 8, Kántor 7 (Skribek 7).Bernát Péter.Bálint D. (39.), Deák (42.), Kökény (46., 52., 67.), Rutai (61., 11-esből), Bernát (89.)Gyurkovics (23.)– A kiállítással lerendeztük a meccset. Jövő héten újra megpróbáljuk.– A mérkőzés elejétől fölényben voltunk, ez a kiállítás után tetemessé vált.Röszke, 130 néző.Vörös Gábor – jól (Molnár, Gál).Földesi 9– Zsilák M. 9, Zsilák T. 9, Szalma 9 (Papdi Sz. –), Tanács 9 (Bárány 9), Fehér (Tóth –), Papdi Cs. 9 (Kovács –), Szücs 9, Márki 9, Pipic 9 (Papp–), Berta 9.Pördi Péter.Révész 4 – Mészáros 5, Szélpál 5, Belanka 5, Daróczi 4,5 (Bozsóki 5), Pénzváltó 5, Lajkó 5,5, Kovács M. 5, Hatvani 5 (Kovács L. –), Varga 5 (Szil 5), Kiss 4,5.Sebők László.Papdi Cs. (63.), Pipic (77.)– Az egész mérkőzésen fegyelmezetten, okosan futballoztunk. A második félidőben összeszedettebb játékkal magunk javára fordítottuk a mérkőzést. Gratulálok a csapatom teljesítményéhez!– Sok helyzetet dolgoztunk ki, de a focit gólra játsszák. Ezen a szinten a győzni akarás nagy fegyver, ha másban nem is, de ebben ellenfelünk sokkal jobb volt!Szeged, SZVSE-stadion, 100 néző.Lászlai Róbert – gyengén (Böszörményi, Szöllősi).Miklós 6 – Albert 6 (Péter 6), Kormányos 6, Nagypál 6, Végh 6, Pócs D. 6, Seres 6, Vitos 6 (Kelemen 6), Szabó D. 6 (Godó 6), Vastag 6, Bilics 6.Brinszky Adrián.Rozs E. 7 – Bálint 7, Kószó 7, Törköly 7, Csikós K. 7, Gyuris 7 (Tóth O. –), Rozs Á. 7, Németh 7 (Mocsári 7), Szegedi 7 (Csikós D. 7), Molnár B. 7, Mihálffy 7.Mihálffy Zsolt.Seres (8.), Albert (39.), Kelemen (76.) ill. Mihálffy (4.), Csikós K. (15.)– Mindent elkövettünk, hogy ne nyerjünk, ez majdnem sikerült is.– Múlt heti szabadnapunkon a zsombói kolbásztöltő fesztiválon kovácsolódtunk. Elég acélosra sikerült, így ma a játék képe alapján gólokkal nyerhettünk volna, de kihagytuk helyzeteinket.Szeged-Szőreg, 100 néző.Tihanyi Gábor – jól (Brezovai, Vida).Vigh 5 – Faragó 6, Faragó, Barát 5, Papp 6, Vörös 5, Németh 6, Deák 6, Fátyol 7, Néma 5, Varga 5,5 (Keller 5), Fekete 5 (Bartos 6).Kiss Máté.Mészáros 7 – Péczely 6,5 Laczkó 6, Koncz 6, Balogh 4,5, Kasza 6,5 (Kiss –), Sós 6,5, Zsömbörgi 6,5, Nagy G. 7, Szántó 6,5, Valach 6,5.Balogh Dávid.Fátyol (4., 60.) ill. Nagy G. (20.), Péczely (36.)– Hiába volt labdabirtoklási fölényünk, rosszul fejeztük be helyzetecskéinket. Két hatalmas, gólt eredményező hibánk miatt ellehetetlenítettük számunkra a győzelem esélyét.– Stabilak voltunk, de sajnos a félidei események rányomták a bélyegüket a második félidőre.Csongrád, 500 néző.Virág András – kiválóan (Bereczki, Soós).Verebélyi 7–Borod 7, Kiss-Kása 8, Mészáros 7, Fodor 7 (Deli 7), Bartucz 8 (Horváth –), Lévai 8, Koncz 7, Sándor 7 (Köteles 7), Bálint 7, Borda 7.Keller Mihály.Tóth 4 – Vincze 4, Légrádi 4 (Debreczeni –), Lázár 4 (Paczali 4), Szabó 4, Lekrinszi 4, Prozlik 4, Bertók 4, Molnár 4 (Bagi –), Szeles 4, Juhász 4.Némethy László.Kiss-Kása (50.), Juhász (63., öngól), Lévai (69.)– Fontos győzelmet arattunk a szomszédvár ellen, a második félidőben még jól is játszottunk.– Az év leggyengébb játékát mutattuk, gratulálok a Csongrádnak!1. Tiszasziget 11 10 1 0 46 – 7 312. Algyő 12 8 1 3 26 – 11 253. SZVSE 13 7 3 3 28 – 15 244. Bordány 12 7 1 4 29 – 16 225. Szentes 12 7 1 4 17 – 14 226. Röszke 12 7 0 5 22 – 16 217. Csongrád 12 7 0 5 14 – 20 218. HFC II. 12 6 1 5 26 – 26 199. Szőreg 12 5 4 3 22 – 15 1910. Kiskundorozsma 12 6 0 6 21 – 20 1811. UTC 12 3 2 7 15 – 27 1112. Makó II. 12 2 3 7 14 – 21 913. Székkutas 12 2 2 8 18 – 31 814. Zsombó 12 2 0 10 12 – 39 615. FK 1899 Szeged 12 0 3 9 11 – 43 31. DAFC Szeged 12 11 0 1 62 – 12 332. HFC 12 10 1 1 59 – 10 313. Szentes 12 10 1 1 55 – 10 314. Tiszasziget 13 9 0 4 67 – 29 275. Bordány 11 6 1 4 34 – 20 196. UTC 13 6 0 7 27 – 50 187. Csongrád 11 5 2 4 28 – 22 178. Kiskundorozsma 12 5 1 6 22 – 23 169. Algyő 12 4 1 7 32 – 40 1310. Kistelek 12 4 1 7 30 – 43 1311. FK 1899 Szeged 12 2 4 6 15 – 27 1012. MUFC 12 2 3 7 28 – 35 913. L–IT SZEAC 10 2 2 6 12 – 65 814. Zsombó 10 2 0 8 12 – 58 615. Mindszent 12 1 1 10 20 – 59 4