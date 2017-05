Jól összerakták az edzéstervet: Az algyői Kopasz Bálintról lekerült a mentális stressz

Bár a riói szereplés miatt biztos világkupa-induló, mégis komolyan vette a férfi K1 1000 méteres számot Kopasz Bálint.



– A presztízs miatt egyáltalán nem volt bennem drukk, bár azért jobban éreztem magam, hogy megnyertem – mondta az algyőiek kajakosa. – Bíztam magamban, és a felkészülés eredménye már az előfutamban is meglátszott. Nem volt a téli munka, majd a vízi edzések alatt holtpont, anyukám, egyben az edzőm jól összerakta tervet. Ő pontosan látja, mikor fáradok, és betegség, valamint sérülés miatt sem maradtak ki hetek.

Kopasz meggyőző volt nemcsak ezer, hanem ötszáz méteren is.



– Az elő- és a középfutamban erős szél volt, ami a döntőben már nem maradt meg – mesélt az ezres fináléról az olimpiai tizedik kajakos. – Az idő nem lényeges, szembeszélben nem is mérvadó. A rajt után felvettem egy sebességet, majd végig bírtam, és ugyan úgy terveztük, hogy az utolsó 200 méteren robbantok, erre nem volt szükség. A nemzetközi mezőny azért erősebb, ott majd figyelnem kell a táv végére. Az ötszáz méterre nem készültünk külön, bár három hete már gyorsítunk. A fölényes ezres siker után várható volt, hogy az erőm és az állóképességem tudatában ötszázon ugyancsak jó leszek.



Kopasz hátom számot vállalhat a jövő heti szegedi világkupán.



– Most nem került szóba a négyes, de ez nem is baj, elég lesz a két egyes, valamint a váltó, de a későbbiekben nyilván jó lenne a kvartettben is helyet kapni – vélte az algyői tehetség. – Tavaly az érettségi egy kicsit kivett az erőmből, hiszen nem kivételeztek velem, a versenyek mellett én is a többiekkel együtt tettem le a vizsgákat. Most nincs ez a stresszhelyzet, több idő jut a regenerációra, és csak az edzésekre koncentrálhatok. A mentális terhelés lejött rólam, fejben még erősebb lettem, és csak a pályára figyelhetek.