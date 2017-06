Jól szerepeltek a szegediek Belgrádban - Nagy Bianka két ezüstöt szerzett

Az ifjúságiaknál Nagy Bianka (képünkön) két egyéni számban is ezüstérmet szerzett, míg a szintén ifista Zombori Dominikkal és Kocsis Ádámmal evező fiú kenunégyes az ifik mezőnyében szintén második lett.– Mindkét számban egyből döntőbe jutottam, ehhez 200 méteren az előfutam második, 500 méteren az első helye kellett – mondta Nagy Bianka, Kása Péter tanítványa. – Így maradt egy napom, a szombat, amikor pihentem, edzettem és a versenyt néztem. Ötszáz méteren tisztában voltam azzal, mit tudok, bíztam magamban. Az egész héten domináns hátszél megfordult, szembe fújt, igaz, egy kicsit jobbról, amely nekem mint balos kenusnak nem volt túl jó. A rajt remekül sikerült, 300 méternél jött a gyorsítás, az utolsó 200 méteren viszont bezavart az a bizonyos jobbos szél. Egy kicsit bekötöttem, és az orosz lány bejött elém. Idén kezdtem el foglalkozni a 200 méteres távval is, és a belgrádi második hely után immár ezt a számot is magaménak érzem. Azt tudtam, hogy a szerb lány erős, a dobogót céloztam meg. Ennyi volt bennem, kihoztam magamból a maximumot. Két hét múlva jön a második ifjúsági válogató, 200 és 500 méteren már van egy sikerem, valamint C2 500 méteren szeretnék még világbajnoki indulást elérni.

A DÉMÁSZ Szeged VE eredményei, második: Nagy Bianka (DÉMÁSZ Szeged, C1 ifjúsági, 200 és 500 m); Zombori Dominik, Kocsis Ádám (mindkettő DÉMÁSZ Szeged), Kállai Róbert (MTK), Adolf Balázs (Szentendre, C4 ifjúsági, 500 m); negyedikek: Molnár Csenge (DÉMÁSZ Szeged), Szamosi Blanka (Kecskemét, C2 ifjúsági, 200 m); Zombori D. (C1 ifjúsági, 500 m); ötödik: Kuli István (DÉMÁSZ Szeged, K1 U23, 200 m); hetedikek: Kuli I., Gecse Márton (MTK), Béke Kornél (Tiszaújváros), Györgyjakab Máté (UTE, K4 U23, 500 m); nyolcadikok: Karnok Marcell (DÉMÁSZ Szeged), Nikodém Patrik (KSI), Erős Patrik (TKKSE), Kós Benedek (Szarvas,

K4 ifjúsági, 1000 m).

Zombori Dominik egyesben irreális pályaviszonyok mellett egy nagyon értékes negyedik helyet csípett el, és ugyancsak negyedik lett az Eb-n most debütáló Molnár Csenge, Szamosi Blanka (utóbbi Kecskemét) páros. Kuli István egy nagyon erős mezőnyben ért be ötödikként a célba az U23-asoknál K1 200 méteren, a négyes tagjaként pedig döntőzhetett, csakúgy, mint Karnok Marcell és társai.A szegediek felkészítői: Kása Péter, Kása Ferenc, Boldizsár Gáspár, Vécsi Viktor, Csamangó Attila, Hüvös Viktor.