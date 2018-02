Jön a felkészülés hajrája a megyei labdarúgásban

Egyre közeledik a tavaszi rajt a megyei labdarúgásban, így ennek megfelelően több előkészületi találkozót is játszottak a Csongrád megyei csapatok, amelyek nem csupán a megyehatáron belül léptek pályára. A HFC Békéscsabán szenvedett vereséget úgy, hogy közel egy óra után még 0-0-ra állt, a SZEOL ezúttal is négy gólt lőtt a Bács megyei I. osztályú ellenfelének, Makszimovics Nikola mesterhármasig jutott. A Makó meglepetésre kikapott a Békés megyei I. osztályú Mezőhegyestől, az egyetlen vasárnapi meccsen a Salgótarjánból megerősített Mórahalom legyőzte a Szpartak Szabadka U19-es csapatát. Ami a megyeegyes csapatokat illeti, a HFC II. másodjára is legyőzte a Szentest, a Szőreg és az Algyő is hat gólig jutott, míg az FK Szeged ezúttal sem tudott nyerni, a Csongrád pedig ötöt kapott a Méhkeréktől.



Eredmények:

Békéscsaba 1912 Előre-Hódmezővásárhelyi FC 2-0 (0-0), SZEOL SC-Jánoshalma 4-1 (1-1), Makó FC-Mezőhegyesi SE 0-2 (0-2), Szentes-HFC II. 2-4 (1-3), Algyő-UTC 6-2 (2-2), FK Szeged-SZEOL U19 1-2 (0-1), Kiskunhalas-Ásotthalom 5-2 (2-0), Csongrád-Méhkerék 1-5 (0-3), Kiskundorozsma-Szőreg 2-6 (1-2), Mórahalom-Szpartak Szabadka U19 2-1 (0-0).