Jön a jeges augusztus: százmilliós beruházás után hamarabb nyit a szegedi műjégpálya

Már augusztusban jégen edzhetnek majd a szegedi utánpótlás játékosai.

Fotó: Goodwill Pharma Szegedi Vízmű

Szokatlan lesz, de mindenki profitál majd az újításból: már a nyár folyamán, augusztus elején kinyit a szegedi műjégpálya, így a jeges sportok képviselői, valamint a nagyközönség is korcsolyázhat a legnagyobb meleg idején.Máshol ez nem újdonság, ám Szegeden korábban olykor öt hónap is eltelt jég nélkül, ez pedig komoly lemorzsolódással járt a jégkorongcsapatnál, de más sportágakban is.Sőt, Kővári Árpád, a Tisza Volán SC elnöke nemrég így emlékezett vissza lapunkban a hőskorra: „Hatalmas problémát jelentett – szerencsére ez már nincs így –, hogy mindössze négy hónapig volt jégfelület, ami gyerekszemmel nézve sem ideális. Októberben elkezdte valaki, belelkesült, majd februárban szóltak neki, hogy keress más elfoglaltságot. Így nem lehetett előrelépni."Nos, a Goodwill Pharma Szegedi Vízmű jégkorongcsapatának sikeres tao-pályázata és a szegedi önkormányzat hozzájárulása kellett ahhoz, hogy 100 millió forintos beruházással kicseréljék a műjégpálya hűtőrendszerét. Ennek köszönhető, hogy augusztus elején – a napra pontos dátum még nincs meg – bárki újra korcsolyát húzhat majd.– Korábban ilyenkor edzőtáborokba vonultunk, ott kellett jégfelületet bérelnünk, most már itthon is megvannak az edzéshez elengedhetetlen feltételek – mondta Csiki Csaba, a Goodwill Pharma Szegedi Vízmű utánpótlás- edzője. – Az első két hétben napi egy jeges tréningünk lesz, mellette heti három szárazedzés, a második két hétben pedig feljebb kapcsolunk: naponta három foglalkozást tartunk a korosztályoknak, ebből kettőt a jégen. Hasonló volt a menetrend korábban az edzőtáborokban, most viszont nem kell megtörni a folyamatot, a szezonkezdésig felépíthetjük a felkészülést.A fejlesztés a rövidpályás gyorskorcsolyázókat is érinti: a Szegedi Korcsolyázó Egyesület épp néhány hete jelezte lapunkban, hogy a felújítás eredményeképpen a megszokottnál jóval rövidebb pihenő után készülnek a szezonra, ez később az eredményeken is meglátszódhat.Emellett a közönségkorcsolyázás is elkezdődik, azaz előfordulhat, hogy a nyári, 30–35 Celsius-fokos melegből megy majd valaki a mínuszok közé csúszni egyet.– A gyerekek ezt különösen szokták élvezni – tette hozzá Csiki Csaba.