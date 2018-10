Jön a kézicsúcsderbi: Holnap 17.45-kor Veszprém-Szeged az NB I-ben

Meccskomment



Jonas Källman, a MOL-PICK Szeged játékosa

– Nekünk arra kell koncentrálnunk, hogy játsszunk egy kiváló mérkőzést, ne legyen sok hibánk, és amikor csak lehetőségünk adódik a gólszerzésre, használjuk ki. A szezon legjobb formáját kell produkálnunk vasárnap, ha nyerni szeretnénk Veszprémben.

A nagyok csatája. Marin Sego a Szeged erőssége, Nagy László a Veszprémé. Karikatúra: Hudi Dániel

Ismét kék lesz az egyik szektor Veszprémben. A szegedi klub 250 jegyet kapott a bakonyi együttestől, amelyek pillanatok alatt gazdára találtak. Szegeden tombol a kézilabdaőrület, a tavalyi bajnoki cím óta a csapat népszerűsége nő. Ez sem véletlen, hiszen parádésan indult az idény, eddig az összes meccsét megnyerte a Pastor-alakulat.Most kell azonban okosnak lenni. Ebben is erős a háromszoros magyar bajnok, a spanyol mester tudja, hogy egy Szeged–Veszprém csata hihetetlen presztízzsel bír. Itt nincs lefutott meccs, nincs olyan, hogy nincs tétje a meccsnek. Ez sok mindent meghatározhat. Fontos út ez, hiszen hosszú még az idény.Szerencsére mindenki egészséges a PICK keretében, az, hogy ki lesz a 16-os keretben, a ma délelőtti edzés után dől el. Nem egyszerű feladat a keretszűkítés, de ezzel a gonddal a Veszprémnek is meg kell küzdenie. Két fiatalnak – 1996. január 1-je után született – szerepelnie kell a keretben. A Szegednél ez Nagy Martin és Sunajko Stefan. A szabályok azt is megengedik, hogy nem írnak be egyetlen fiatalt sem, de akkor is 14 felnőtt játékos nevezhető.Mivel tévés meccs lesz – az M4 Sport élőben adja –, így kötelező kitölteni a jegyzőkönyvet, nem lehet meccs közben nevet beírni, ez is egy változás.A rangadót két fiatal, tehetséges játékvezető, Bíró Ádám és Kiss Olivér vezeti. Pikáns történet ez, mert a tudásukat senki sem vitatja, a Szeged is elfogadta őket, de Kiss egykor a PICK kapusa volt, szegedi, jelenleg az NB I/B-s Algyőt erősíti. Mindenki azt kívánja, hogy hozzák le jól a meccset. Ők minden szinten profik, nagy jövőt jósolnak nekik a nemzetközi színtéren, így minden külső körülményt félre tudnak tenni.Ennyit a sporikról, hiszen a játék játssza majd a főszerepet. A hazaiak biztos, hogy még nagyobb elszántsággal készülnek, a Tatabánya elleni történelmi vereség után nem hibázhatnak. A Szeged reménykedhet a jó formájában, abban, hogy remek közösséget alkot, és eddig mindig volt olyan játékos, aki segíteni tudott a meccsen, amikor nagyon kellett. Győztes csapattá vált a MOL-PICK Szeged, ez pedig erőt kell, hogy adjon a világ második legnagyobb férfi kézilabda-rangadójához.A meccsről a delmagyar.hu szöveges online tudósítással jelentkezik.