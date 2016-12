Jön az év leginkább várt sportos estéje

19 díjat adunk át



Összesen tizenkilenc díjat adunk át idén, ezek a következők: Az év utánpótlás-sportolója (Csongrád megye), Az év utánpótlás lány sportolója (Szeged), Az év utánpótlás fiú sportolója (Szeged), Az év utánpótlásedzője (Csongrád megye és Szeged), Az év női sportolója (Csongrád megye és Szeged), Az év férfi sportolója (Csongrád megye és Szeged), Az év parasportolója (Csongrád megye és Szeged), Az év csapata (Csongrád megye és Szeged), Az év edzője (Szeged), Az év utánpótlásbázisa, Az év sportteljesítménye, Az év médiadíja, Életműdíj (Csongrád megye és Szeged).

Hazánk legjobb súlyemelőjére, Nagy Péterre idén is díjátadóként számítunk a gálánkon.

Fotó: Schmidt Andrea

Egyetlen olyan megyei napilapról sem tudunk Magyarországon, amely olyan régen díjazná az esztendő legjobbjait, mint a Délmagyarország.Lapunk idén negyvenhetedik alkalommal adja át elismeréseit a legjobb sportolóknak, edzőknek, csapatoknak, valamint az utánpótlás reménységeinek. Ezúttal is a Hungi Vigadó lesz a helyszín, mint ahogy az sem változott, hogy a legjobbak a CE Glass Industries üvegtrófeáit vehetik majd át. Nem túlzás, hogy hónapok óta készülünk az eseményre, tervezgettük, számolgattuk, hogy melyik kategóriában ki érdemli meg leginkább az elismerést. Nem volt könnyű dolgunk, hiszen Csongrád megye sportélete országos szinten is kiemelkedő. Hála az égnek!Lehet máskor bármilyen mérkőzés vagy rendezvény, a sportrovat számára ez az év leginkább várt estéje!A trófeákat már elhelyeztük, ott sorakoznak a Hungi Vigadóban, emellett előkészítettük a meglepetéseket is. Lesz olyan, aki csak a helyszínen tudja meg, egyszerű meghívott helyett elismerésben részesül, emellett egy igazán látványos műsorral is készülünk. Szóval a ma este a sportról szól, az eseményeket pedig a delmagyar.hu online tudósításában bárki figyelemmel kísérheti.