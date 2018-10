Jön az idény utolsó harmada - Éllovas lehet a Szeged-Grosics Akadémia

Rangadó. Oláh Gergőék (balról) az éllovast fogadják Gyulán. Fotó: KTE

Helyet cserélhet a Szeged-Grosics Akadémia a Szentlőrinccel: mindez azt jelenti, hogy ha meg tudják szakítani a baranyaiak kilenc meccsből álló győzelmi sorozatát, és újabb sikert aratnak, akkor a szegediek átveszik a vezetést a tabellán. – Ez a szituáció tudja igazán motiválni a játékosokat. A Szentlőrinc kilenc győzelme nem lehet véletlen, erős ellenfélről van szó, de mindent megteszünk a győzelemért – fogalmazott Popovits Pál, a Szeged-GA edzője.Az elmúlt szezonokban rendre találkozott egymással a Kozármisleny és a SZEOL SC: most a szegediek állnak jobban, de a két csapat közötti különbség csupán három pont. – Az elmúlt években rendre nagy csatákat vívtunk, jó viszonyt ápol egymással a két klub. Szükségünk lenne egy bravúrra, ami a három pont megszerzését jelenti. Nagyon nehéz, de nem lehetetlen feladat, ellenfelünk támadószekciója is elég erős. Egy-egy egyéni teljesítmény, villanás dönthet – mondta Siha Zsolt, a SZEOL SC edzője. A kerettagok közül Buzási sérült, Kéri eltiltott.A mezőny egyetlen nyeretlen csapata a Hódmezővásárhelyi FC, a kék-sárgáknak viszont nem lesz könnyű dolguk az egyre jobb formába lendülő Budapest Honvéd-MFA II. ellenében. – Minden mérkőzés életbevágó számunkra, az utolsó utáni pillanatban vagyunk, de nincs pánikhangulat. Minden meccsen van esélyünk, de a rutintalanságunk mellett azt már nem bírjuk el, ha játékvezetői ítéletek is sújtanak bennünket. Egyenlő feltételek mellett van esélyünk – nyilatkozta Szűcs Róbert, a HFC edzője, aki nem számíthat a védelem tengelyében Huszár Gergőre.A Makó a hozzá hasonlóan szintén 13 ponttal álló Kecskeméthez látogat: a két csapat egyaránt hullámzóan teljesít az idei szezonban. – Sok dologban hasonlít a két klub, bár a Kecskemét már félprofi együttes. Eddig rosszul szerepeltünk a ki-ki meccseken, ezen változtatnánk. Jó meccset várok, ahol pontot szeretnénk szerezni – mondta Magyar György, a makóiak játékos-edzője, aki az eltiltott Juhász Jónáson túl mindenkire számíthat.