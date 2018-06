Jönnek a címvédők: 148-an indulnak a szegedi Kapusháborún

Fejetlenül nem lehet. Bravúrok kellenek a sikerhez. Fotó: Frank Yvette

Először a nyílt kategória 84 főben maximalizált mezőnye telt meg: itt lesz a tavalyi három dobogós (Menceles Iván – Jászberényi FC, Kiss Tamás – Grosics Alapítvány, Oláh Levente – Illés Akadémia), így akár a címvédés is összejöhet. A 84 kapust 14 hatos csoportba osztották, ahonnan az első három továbbjut, illetve lesz hat kiemelt is, akik bárhol is zárnak a csoportban, a 48-as középdöntő mezőnyének tagjai.A további négy kategória közül az U13-as volt a legnépszerűbb, amelyben 24-en szerepelnek – négy hatos csoportban. Innen mindenki továbbmegy, és az egyenes kieséses szakaszban a csoportelsők a 6., a másodikok az 5., a harmadikok a negyedikek ellen játszanak – így jut el a mezőny a legjobb három döntőjéig. Hasonló a szisztéma az U14-eseknél is, ahol 12-en indulnak két hatos csoportban. Ami mindegyik kategóriára jellemző, hogy eljönnek a címvédők is.A női és a +35-ös korcsoportokban 14-14 kapus nevezett, itt a kétszer hetes leosztás kormeccse után csoportonként kiesik az utolsó, és a további hat az előbb leírt rendszerben jut el a hármas döntőig.Az eseménynek június 23-án a szegedi Felső Tisza-parti stadion ad otthont. A meghívott, ismert kapusok között ott van Balajcza Szabolcs (Siófok), Pogacsics Krisztián (Balmazújváros), Jova Levente (Soroksár), Gróf Dávid (Honvéd) és Gundel Takács Bence (Újpest), bár a részvételük függ csapatuk felkészülési programjától is.A 7. Porsche Szeged Kapusháború egyszerre öt pályán zajlik majd: egy kis méretűn (U13) és négy nagyobb pályán, amelyek közül három jut a nyílt, egy pedig a +35-ös, U14-es és női korcsoportoknak.Az esemény sorsolását ma 15 órától tartják az SZVSE-pályán.