Josh Fortune, a gólvágó: fociban volt eredményes a Szedeák kosarasa

A győztes csapat. A Szedeák öregjei simán verték a fiatalokat. Fotó: Szedeák

A Naturtex-SZTE-Szedeák NB I A csoportos férfi kosárlabdacsapatánál hagyomány, hogy futballoznak edzésen. Bár a keret évről évre cserélődik, aki látta őket valaha játszani kispályán, tanúsíthatja, lábbal is kiválóan bánnak a labdával.A hétfői focin eljött egy különleges pillanat: megszerezte első gólját a csapat amerikai légiósa, Josh Fortune. A 24 éves hátvéd korábban elmondta, ha nem kosárlabdázna, vagy az amerikai futballal próbálkozna, vagy horgászni járna – most talán a labdarúgás is felkerül a kedvenc időtöltései közé.A hétfői meccset egyébként az Öregek nyerték 7–0-ra a Fiatalok ellen, a klub hivatalos Facebook-oldalán közzétett fotóból pedig kiderült: a csapat irányítója, Marko Boltics, aki épp hétfőn töltötte be a 30. életévét, Arsenal-drukker.

De vissza a kosárlabdához: a Szedeák ismét pénteken lép pályára, ismét hazai pályán. Az ellenfél a paksi Atomerőmű lesz a szokatlan időpontban, 20.15-kor kezdődő találkozón. Mindkét csapat hat meccset játszott eddig, a felét megnyerték, a felét elbukták, a Szedeák mindössze jobb pontkülönbségével áll a paksiak – és a szintén ilyen mérleget felmutató újonc Debrecen – előtt a hetedik helyen.Hazai pályán bőven van esély a győzelemre, pláne akkor, ha Andjelko Mandics vezetőedző csapata ugyanúgy védekezik, mint az eddigiek során. Hat találkozón 426 pontot kaptak, ez meccsenként mindössze 71-et jelent, ami a Kecskemét után a második legjobb mutató a bajnokságban.Ezzel a teljesítménnyel, valamint a Sopron elleni múlt pénteki győzelem során látható küzdeni tudással meglehet a szezon negyedik sikere is.1. Szolnok 5 5 0 426 – 369 1.0002. Körmend 5 4 1 433 – 370 0.9003. Kaposvár 5 4 1 414 – 406 0.9004. Falco 5 3 2 440 – 384 0.8005. Kecskemét 5 3 2 393 – 345 0.8006. Pécs 5 3 2 368 – 360 0.8007. Szedeák 6 3 3 454 – 426 0.7508. Atomerőmű 6 3 3 477 – 483 0.7509. Zalaegerszeg 6 3 3 434 – 465 0.75010. DEAC 6 3 3 443 – 480 0.75011. Sopron 5 1 4 350 – 384 0.60012. Fehérvár 5 1 4 344 – 397 0.60013. MAFC 6 1 5 406 – 470 0.58314. Jászberény 4 0 4 273 – 316 0.500