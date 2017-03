Jövőjére hangolva nyert a Hungerit Szentesi VK

Női vízilabda OB I, az 5-8. helyért, 1. mérkőzés. Szentes, 300 néző.Füzesi, Bereczki.Lekrinszki (5 védés) – Hevesi, Brávik, Farkas T. 1, Mihály 2, Tóth Cs. 1, Kövér-Kis 5. Csere: Füsti (kapus – 1 védés), Szabó, Makai, Urvári, Rybanska, Pantovics.Zirighné Sós (8 védés) – Szellák 2, Jenei, Pintér 1, Bicskei 1, Tátrai 2, Bors. Csere: Prágay (1 védés), Zantleitner N.4/1, ill. 6/1.1/1, ill. 1/1.Az egyik fél második győzelméig tartó párharc állása: 1–0 a Szentes javára.Két ifjú együttes csapott össze szerda este a szentesi uszodában a női vízilabda OB I 5–8. helyéért vívott párharc első találkozóján. A vendégek még a szentesieknél is fiatalabb összetételű csapattal rendelkeznek, valamint egy rutinos kapussal Zirighné Sós Ildikó személyében. Mindössze tíz játékossal érkezett a Kurca partjára a Tatabánya, végül kilencen ugrottak medencébe.A hazaiak álmosan kezdték a találkozót, ez az eredményen is meglátszott. Mindössze egy gól esett az első negyedben, amelyet a szentesiek lőttek, majd a nagyszünetre a tatabányaiak mehettek előnnyel.A második félidőben kijött a két csapat közötti tudás- és rutinbeli különbség. A Hungerit Szentesi VK két gólját további héttel toldotta meg, így biztosnak mondható háromgólos sikert arattak az egyik fél második győzelméig tartó párharc első találkozóján. A következő mérkőzést Tatabányán játsszák szombaton 14 órától.– Mivel a bajnokságban a négy közé szerettünk volna bekerülni, és ez nem sikerült, már a következő szezonra készülünk. Új védekezési formációkat gyakorolunk, illetve a támadásainkat is csiszoljuk. Az akarattal nem volt gond, de az első félidei játékunkkal nagyon nem voltam elégedett.