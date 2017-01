Juan Carlos Pastor a magyaroknak szurkol a kézilabda-vb-n

A magyar válogatottnak szurkol Juan Carlos Pastor, a MOL-Pick Szeged spanyol vezetőedzője a franciaországi férfi kézilabda-világbajnokságon."Az egész világbajnokságra kíváncsi vagyok, de elsősorban a magyarok érdekelnek, ezért vagyok itt" - mondta vasárnap a szakvezető, aki meglátogatta a magyar válogatottat, klubcsapatának minden jelenlévő játékosával elbeszélgetett, és sok sikert kívánt nekik.A szegedieket a magyarok közül Balogh Zsolt, Bánhidi Bence, Zubai Szabolcs és Bodó Richárd képviseli a franciaországi tornán. Edzőjük elégedett a teljesítményükkel, és megjegyezte, hogy mindannyian sok időt töltenek a pályán.Pastor pénteken érkezett a C csoportnak otthont adó Rouenba, a helyszínen tekintette meg az Európa-bajnok és olimpiai bronzérmes németek, valamint az Európa-bajnoki harmadik horvátok elleni mérkőzéseket - az elsőt 27-23-ra , a másodikat 31-28-ra veszítette el a magyar együttes -, majd hétfőn visszautazik Szegedre."Ott is igyekszem majd követni a vb mérkőzéseit a televízión keresztül. A lebonyolítás nagyon nehézzé teszi a tornát, hiszen a csoportkör után rögtön az egyenes kieséses szakasz következik" - folytatta a spanyol edző. Hozzátette, jól felkészített csapatnak tartja a magyart, de az eddigi két találkozó között nagyon kevés idő jutott a pihenésre."Nagyon hosszú ideig tart a világbajnokság, most már több lehetőségük lesz a regenerációra. A sérült Nagy László nagyon hiányzik , mert igazi vezéregyénisége, kulcsembere a válogatottnak" - vélekedett Juan Carlos Pastor.